L’importation des comics et la crise de la bande dessinée française dans l’entre-deux-guerres

L'arrivée en France des productions états-uniennes dans l'entre-deux-guerres a profondément bouleversé le paysage éditorial de la bande dessinée à l'ancienne. De nouveaux personnages, Mickey en tête, mais aussi de nouveaux univers graphiques et de nouveaux modes de narration, vont donner un coup de vieux aux images d'Épinal.

Dans le sillage de la Grande Guerre, l'américanisation de la culture, d'abord symbolisée par le cinéma et la musique, touche la presse enfantine dans les années 1930. La période allant de 1934 à 1940 est désignée rétrospectivement comme un âge d'or par les bédéphiles des années 1960. En particulier, «trois éditeurs mythiques, Paul Winkler, Ettore Carozzo et Cino Del Duca», sont célébrés par ces amateurs ayant grandi avec leurs publications. Ces patrons de presse sont tous d'anciens combattants, des immigrés, de sensibilité de gauche, et des entrepreneurs investissant la bande dessinée alors que sa présence est encore mal assurée en France.

L'arrivée du Journal de Mickey

Paul Winkler (1898-1982), journaliste d'origine juive né à Budapest et installé à Paris depuis 1925, est un «pionnier de l'introduction massive en France des bandes dessinées américaines» associé à la création du Journal de Mickey . En 1928, il fonde l'agence de presse Opera Mundi Press Service spécialisée dans la traduction et la vente d'interviews de personnalités. Il scelle un accord peu de temps après avec le King Features Syndicate du magnat de la presse américain William Randolph Hearst. Ce syndicat (agence de presse) dispose d'un impressionnant portefeuille de bandes dessinées : Félix le Chat, Mandrake le Magicien, Mickey, etc., et de ressources financières considérables.

Toutefois, Winkler est freiné par l'espace restreint laissé à la bande dessinée dans la presse française lorsqu'il essaie de vendre ces séries, et par le poids du modèle des images d'Épinal qui l'oblige à des adaptations de mise en page. Il noue un accord avec Hachette, qui, en tant que partenaire, lui permet de lancer le Journal de Mickey le 19 octobre 1934 à grand renfort de publicité.

Près de 350.000 exemplaires par semaine

Winkler privilégie l'humour dans ses choix et vise d'abord un public d'enfants grâce aux personnages du catalogue Disney et au comic strip américain Pim Pam Poum . Progressivement, en concurrence avec d'autres titres, le journal s'ouvre de plus en plus aux bandes dessinées d'aventures. Peu onéreux grâce à la publicité, le périodique est un succès qui tire rapidement à 350.000 exemplaires par semaine.

En 1936, Winkler lance Robinson , revue destinée à un public plus âgé avec l'« introduction de genres ignorés par la presse enfantine française : la science-fiction et le fantastique ». Trois bandes dessinées américaines sont représentatives de ce « choix éditorial original », qui s'écarte des séries du studio Disney et rencontrées en avant l'aventure : Guy l'Éclair, Mandrake et Luc Bradefer (traduction française de Brick Bradford).

Popeye incarne le versant humoristique de ce titre qui atteint les 200.000 exemplaires hebdomadaires. Hop-là est publié par Winkler en 1937 et propose plusieurs séries en couleur dont Mac Orian et Prince Vaillant. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la réussite de Winkler est « incontestable ». Il a su conquérir le jeune public français grâce à des «illustrés structurés autour de bandes dessinées américaines». Son succès fait rapidement des émules.

La concurrence italienne

En 1935, le magazine Jumbo propose la réplique au Journal de Mickey . L'illustré est né en Italie. Son directeur, Ettore Carozzo, dirige la succursale parisienne de la Librairie moderne. Jumbo propose des séries italiennes et anglaises avec quelques bandes dessinées américaines. Le démarrage est modeste ; le titre se modernise en 1938 en donnant une plus grande place à la production américaine (Lone Ranger). Il comprend aussi des bandes dessinées yougoslaves, comme Simbad le Marin. Carozzo édite également Aventures (1936), qui propose davantage de bandes dessinées, en particulier policières, avec pour titre phare le Fantôme du Bengale . Superman fait ses débuts en français dans ces pages.

Le parcours de Cino Del Duca (1899-1967) ne se résume pas à la seule bande dessinée. Del Duca commence sa carrière en Italie, avec son frère. Il arrive en France en 1932, menacé par le fascisme en raison de son engagement à gauche, mais aussi animé par l'idée d'étendre son entreprise de presse. Il commence par la publication de romans en feuilletons, imprimant ses fascicules en Italie. En 1934, il fonde les Éditions mondiales, qui publient d'abord des ouvrages à caractère politique. Un plus tard, son magazine Hourra ! paraît: «Les aventures de Brick Bradford figurent en première page. Cette saga de science-fiction sera immuable jusqu'à la fin du magazine. Explorateur, aviateur, justicier et agent secret, Brick voyage dans le temps comme dans l'espace pour défendre son idéal contre les tyrans. Noble chevalier, généreux, indomptable et fidèle, il se débat dans des aventures extraordinaires.»

Spécialisé dans l'aventure, le magazine propose des bandes dessinées américaines aussi bien qu'italiennes. L'éditeur accorde peu de soin à la mise en page, tout comme au respect du droit d'auteur. Lancé à partir de 1936, L'Aventurier est un titre assez instable qui change régulièrement de format. Il comprend beaucoup de bandes dessinées d'un grand éclectisme : « Tous les genres en vogue sont publiés comme la science-fiction, l'aventure policière, l'espionnage, la guerre, le western, l'aventure historique, la féerie et l'histoire exotique. Il ne manque, là encore, que l'humour.» Les deux titres sont des succès avec 276.000 exemplaires hebdomadaires pour Hourra ! en 1939. En parallèle, plus de 100.000 exemplaires de collections de récits complets sont vendus chaque semaine.

Réprobations morales et conséquences financières

Outre les réprobations morales qu'elle déclenche, cette arrivée de la bande dessinée américaine à des répercussions sur le paysage : elle entraîne des disparitions et des adaptations. La Société parisienne d'édition, bousculée, s'ouvre finalement à la « culture de masse américaine tout en préservant une grande part de son identité ». Son nouveau journal, Junior (1936), inclut des bandes dessinées américaines comme Tarzan, Terry et les pirates et Futuropolis de Pellos, chef-d'œuvre de la bande dessinée de science-fiction française. L'Épatant , le titre emblématique des Offenstadt, s'arrête en revanche en 1937. Cette fin s'explique aussi par les investissements de l'éditeur dans la publication d'albums.

Quand Fayard et Albin Michel cessent leurs activités dans le domaine des illustrés, les Éditions du Petit Écho de la mode parviennent à moderniser leur titre Pierrot , qui devient un « bastion de la bande dessinée française des années 1930 » avec des auteurs comme Marijac, Geruy, Liquois, Pellos, Cuvillier ou Le Rallic. De leur côté, la Semaine de Suzette et le plus récent Benjamin font le choix d'un certain conservatisme et résistent à l'américanisation. Le confessionnel Cœurs vaillants réagit en commandant les Aventures de Jo , Zette et Jocko à Hergé. Son concurrent, Mon camarade , propose davantage de bandes dessinées réalisées par des auteurs français. Toutefois, celles-ci restent influencées par le récit en images et sont très verbeuses.

Malgré leurs efforts, parfois tardifs, d'adaptation, les éditeurs français historiques restent dominés par les nouveaux entrants en termes de tirage. En 1949, le modèle dérivé des images d'Épinal est tombé en désuétude sous l'effet de l'importation de la bande dessinée américaine : « non seulement elle apporte le son par les ballons et les onomatopées diverses mais également le mouvement par des cadrages et des découpages plus dynamiques et elle libère l'image de textes qui l'encombraient ».

Par Benjamin Caraco (Chercheur associé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Université de Caen Normandie)

