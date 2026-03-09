Un litre d’essence à 1 centime d'euro : des automobilistes se ruent dans une station après une incroyable erreur

Des automobilistes ont pu faire le plein à un centime le litre dans l'Essonne. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Un litre d'essence à 1 centime d'euro : voici l'aubaine dont certains automobilistes ont pu profiter dans l'Essonne, jeudi 5 mars. La station-service du Carrefour Market de Breuillet a en effet affiché ce prix imbattable dans la soirée, rapporte Le Figaro . Une vidéo filmée par un témoin a été publiée sur les réseaux sociaux par le compte « Cpasdeslol » . Elle montre des automobilistes se ruer sur les pompes et des coffres remplis de jerricans.

Carrefour ne réclamera aucun remboursement

D'après les informations du quotidien, cette promotion, bien trop belle pour être volontaire, est en réalité le résultat d'une faute de frappe au moment de saisir le prix du carburant. L'erreur a été corrigée dans la soirée. L'enseigne Carrefour a fait savoir qu'elle ne comptait pas réclamer de remboursement aux personnes ayant profité de cour délai pour faire le plein.

Alors que les prix à la pompe ont commencé à grimper en raison de la guerre en Iran, ce ravitaillement presque gratuit tombe à pic.