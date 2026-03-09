 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un litre d’essence à 1 centime d'euro : des automobilistes se ruent dans une station après une incroyable erreur
information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/03/2026 à 15:27
Temps de lecture: 1 min

Des automobilistes ont pu faire le plein à un centime le litre dans l'Essonne. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Des automobilistes ont pu faire le plein à un centime le litre dans l'Essonne. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Jeudi 5 mars, la station-service du Carrefour Market de Breuillet (Essonne) a affiché le litre d'essence à un centime après une erreur de frappe. De nombreux automobilistes ont profité de ce prix imbattable avant que l'erreur ne soit corrigée.

Un litre d'essence à 1 centime d'euro : voici l'aubaine dont certains automobilistes ont pu profiter dans l'Essonne, jeudi 5 mars. La station-service du Carrefour Market de Breuillet a en effet affiché ce prix imbattable dans la soirée, rapporte Le Figaro . Une vidéo filmée par un témoin a été publiée sur les réseaux sociaux par le compte « Cpasdeslol » . Elle montre des automobilistes se ruer sur les pompes et des coffres remplis de jerricans.

Carrefour ne réclamera aucun remboursement

D'après les informations du quotidien, cette promotion, bien trop belle pour être volontaire, est en réalité le résultat d'une faute de frappe au moment de saisir le prix du carburant. L'erreur a été corrigée dans la soirée. L'enseigne Carrefour a fait savoir qu'elle ne comptait pas réclamer de remboursement aux personnes ayant profité de cour délai pour faire le plein.

Alors que les prix à la pompe ont commencé à grimper en raison de la guerre en Iran, ce ravitaillement presque gratuit tombe à pic.

Carburants
Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank