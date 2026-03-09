Ils perdent près de 3 000 euros en réservant leurs billets d'avion sur un faux site Expedia

Des escrocs copient les plateformes de réservation touristique pour soutirer de l'argent à leurs victimes. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Sécurité sociale, banque, boîte mail… Les arnaques sont partout. Même au moment de réserver ses vacances, la vigilance est de mise, alerte RMC Conso . Un couple d’Anglais en a récemment fait les frais : ils ont perdu près de 2 875 euros, comme ils l’ont raconté à la BBC.

Alors qu’ils souhaitaient réserver des billets pour l’Inde, ils se sont retrouvés sur un site miroir d’Expedia. Les fraudeurs les ont ensuite invités à poursuivre la transaction via WhatsApp afin d’effectuer un virement bancaire. Mais au moment de l’embarquement, le couple s’est aperçu qu’aucune réservation n’avait en réalité été effectuée.

Une perte moyenne de 2 700 euros

Ce type d’arnaque n’est pas isolé. Des cas similaires ont notamment été signalés lors des Jeux olympiques, avec de faux sites imitant la plateforme Booking. La page de la SNCF est également régulièrement copiée par des escrocs.

Selon une étude d’OpinionWay pour Airbnb publiée en 2024, près de 48 % des Français ont déjà été victimes de ce type d’arnaque ou connaissent quelqu’un qui l’a été. La perte moyenne s’élèverait à environ 2 700 euros.

Comment s’en prémunir ?

Premier réflexe à adopter : accéder directement au site officiel de la plateforme que vous souhaitez utiliser. Évitez de passer par des liens reçus par SMS ou par mail, mais aussi par des publicités ou des résultats sponsorisés.

Il est également essentiel de vérifier attentivement que vous vous trouvez bien sur le bon site. Examinez l’URL avec attention et consultez les mentions légales. « Souvent, les fraudeurs ne prennent pas la peine de recopier l'intégralité du site usurpé » , rappellent nos confrères.

Autre point de vigilance : ne quittez jamais le site au moment de finaliser une réservation. Une invitation à poursuivre la transaction sur une messagerie ou un autre service doit immédiatement éveiller les soupçons. Méfiez-vous aussi des offres trop attractives, qui constituent souvent une porte d’entrée vers les faux sites.