Pourquoi la conscience pourrait être le prochain atout concurrentiel du luxe

Le secteur du luxe devra-t-il se réinventer? En effet, les attentes des consommateurs, notamment les plus jeunes, évoluent à une grande vitesse. S'ils plébiscitent les produits luxueux, ils en attendent davantage. Un luxe conscient, à l'image des gammes développées par la Britannique Vivienne Westwood, montre les prémisses d'un chemin à suivre. Qui pour lui emboîter le pas?

Peu de consommateurs savent que certaines maisons de luxe détruisent leurs invendus afin de préserver leur aura d'exclusivité. Cette pratique, autrefois discrète, se heurte aujourd'hui à un contexte socioculturel où le gaspillage, la surproduction et le secret sont largement remis en question. Les jeunes consommateurs, en particulier ceux de la génération Z et les milléniaux les plus jeunes, sont animés par des valeurs et profondément préoccupés par les questions sociales et environnementales, accordent désormais une grande attention à la façon dont les produits de luxe sont fabriqués. Ils se demandent si un produit peut encore être considéré comme un produit de luxe s'il a un coût social ou environnemental élevé.

À mesure que les attentes évoluent, les rapports de développement durable soignés et les gestes philanthropiques sélectifs ne suffisent plus. La responsabilité des entreprises a perdu beaucoup de sa crédibilité aux yeux des consommateurs, qui la considèrent de plus en plus comme un outil de gestion de la réputation plutôt que comme un véritable engagement. Cet effritement de la confiance place les marques dans une position difficile. Elles ne peuvent plus compter uniquement sur leur héritage et leur storytelling pour justifier leur valeur. Elles doivent démontrer que l'identité qu'elles souhaitent incarner, soit ce qu'elles prétendent défendre, est cohérente avec leur impact sur le monde.

Et c'est là que réside la tension non résolue au cœur du luxe. Pour la première fois depuis des décennies, les consommateurs ne demandent pas aux marques de luxe de les éblouir. Ils leur demandent de se justifier. Ce changement n'est pas symbolique, mais structurel. Il oblige l'industrie à répondre à une question qu'elle a longtemps évitée. Quelle est la valeur du luxe s'il ignore ou nuit aux personnes et à l'environnement qui lui permettent d'exister?

De la responsabilité à la conscience

Ce qui émerge aujourd'hui, c'est le besoin d'aller au-delà de la responsabilité. La responsabilité a trop souvent été considérée comme une exigence externe, comme quelque chose à démontrer, à rapporter ou à communiquer. La conscience, en revanche, commence toujours à l'intérieur. Une marque consciencieuse est guidée par un objectif moral qui façonne la manière dont elle conçoit, s'approvisionne, produit et communique. Ce sens de l'orientation agit comme une boussole morale interne, aidant les marques à prendre des décisions qui privilégient la valeur sociétale et environnementale à long terme en même temps que la performance financière.

La conscience va plus loin que la responsabilité. La responsabilité peut être déléguée. La conscience ne le peut pas. La responsabilité peut être assumée. La conscience doit être vécue. Elle exige que les marques de luxe affrontent les conséquences de leurs choix plutôt que de se contenter de gérer le discours qui les entoure.

Le modèle de «conscience rebelle» de Vivienne Westwood

Aucune marque de luxe n'illustre mieux l'adhésion à la conscience que celle de Vivienne Westwood. Connue pour son esthétique radicale, Vivienne Westwood a passé des décennies à redéfinir la rébellion autour de la conscience. Son insistance à inciter les consommateurs à «acheter moins, bien choisir et faire durer» n'était pas une provocation accrocheuse, mais un appel à repenser la relation entre la mode, la consommation et les limites de la planète.

Ce qui rend son approche convaincante, c'est sa cohérence. La marque a réutilisé les chutes de tissu pour créer des vêtements en édition limitée, a adopté le coton biologique et régénératif et a rejeté la destruction des invendus. Des partenariats avec des artisans du Kenya ont permis de créer des emplois dignes, fondés sur la transparence et une collaboration équitable. Le choix des matériaux a été guidé par des principes clairs, avec des normes strictes pour les composants d'origine animale et un accent mis sur la recyclabilité grâce à des conceptions à base de matériaux uniques.

Dans l'univers de Westwood, la conscience n'a jamais été une contrainte, mais un catalyseur de créativité et d'originalité. L'ingéniosité est devenue partie intégrante du processus de création, et l'activisme est devenu indissociable de l'esthétique. Il en a résulté un modèle de luxe fondé non pas sur l'excès, mais sur des objectifs moraux, des intentions et l'activisme.

Le luxe comme résistance culturelle

Une attitude similaire peut désormais être observée chez certains créateurs de luxe émergents, tels que Marko Feher, qui construit son travail autour des principes du cruelty free (sans cruauté) et du véganisme et considère le luxe comme une forme de résistance culturelle, un moyen d'exprimer son identité tout en refusant d'ignorer l'état du monde. Sa devise, «Quand la durabilité rencontre la rébellion, c'est moi!», reflète un état d'esprit plus large chez les jeunes créateurs qui considèrent le design comme une forme de dissidence plutôt que comme une décoration, et reflète l'attente croissante selon laquelle le luxe doit être résolument conscient plutôt que neutre et élégant.

Son récent refus de participer au Black Friday, motivé par le fait que les remises génèrent du gaspillage, illustre la manière dont la nouvelle génération remet en question la logique consumériste qui a longtemps façonné le monde du luxe.

La nouvelle ère du luxe

Vivienne Westwood a démontré que luxe et conscience ne sont pas antinomiques. Lorsque la conscience guide la conception, elle devient une source de créativité et d'originalité plutôt qu'une contrainte. Dans un monde où les questions sociales et environnementales sont de plus en plus visibles, cette interaction entre conscience et conception devient un marqueur clé du luxe moderne. Les consommateurs veulent des produits beaux et bien faits, mais aussi des produits qui ont du sens, c'est-à-dire qui correspondent à leurs valeurs et reflètent la conscience de la marque.

L'industrie du luxe a aujourd'hui l'opportunité de se réinventer, non pas en abandonnant son héritage, mais en l'approfondissant. La nouvelle frontière du luxe ne réside pas seulement dans l'exclusivité, la qualité ou le design, mais dans la cohérence entre ce qu'une marque représente et la manière dont elle agit. En ce sens, la conscience pourrait devenir l'atout concurrentiel le plus durable du luxe.

Et cela pourrait être le point décisif. Dans un secteur saturé et scruté à la loupe, les valeurs réellement incarnées permettront de différencier une marque bien plus efficacement que les valeurs affichées. Les maisons de luxe qui en prendront conscience façonneront les normes de demain. Celles qui ne le feront pas pourraient découvrir que l'élément le plus précieux qu'elles possédaient autrefois, la confiance, est le plus difficile à regagner.

C'est peut-être là que réside la vérité déterminante de la nouvelle ère du luxe. Le luxe n'est plus jugé par ce qu'il révèle, mais par ce qu'il refuse de cacher. Et en ce sens, la conscience n'est pas seulement l'avenir du luxe. Elle est peut-être le seul avenir qui reste au luxe.

Par Stefan Markovic (Full Professor and Head of Marketing Department, Neoma Business School)

