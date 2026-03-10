Flambée des prix de l'essence : ces trois applis gratuites vous aident à trouver les stations-service les moins chères

Plusieurs applications permettent de localiser rapidement les stations-service les moins chères. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Les prix des carburants flambent en France depuis le début de la guerre en Iran. Le gazole, devenu plus cher que le sans-plomb, a dépassé les deux euros le litre dans une grande partie des stations-service. Dans ce contexte, de nombreux automobilistes tentent de trouver les meilleurs tarifs. Si c'est votre cas, voici trois applications gratuites qui peuvent vous aider, selon 01 net .

Roole Map

Cette application française de navigation GPS, qui veut concurrencer Waze et Google maps, permet d'afficher toutes les stations essence proche de vous ainsi que les prix qu'elles proposent. Si vous renseignez le carburant que vous utilisez, son prix apparaîtra même par défaut sur la carte, à l'emplacement des stations-service.

Essence & Co

L’application Essence & Co répertorie les stations-service proches de vous et peut vous dire quelle est la moins chère dans un rayon de 1 à 50 km, en fonction du carburant dont vous avez besoin. Vous pouvez visualiser les résultats sur carte ou sous forme de liste. Les tarifs sont régulièrement mis à jour, notamment grâce aux données fournies par les utilisateurs eux-mêmes. Lorsque vous avez choisi votre station, l'appli peut vous rediriger vers un outil de navigation comme Waze ou Google Maps pour vous guider jusqu'à destination.

Gasoil Now

L'appli Gasoil Now a le mérite d'être très intuitive. Sur une carte où figure votre position, vous pouvez cliquer sur le bouton situé à gauche de l'écran pour rechercher les stations les plus proches de vous ou sur celui de droite pour localiser les stations les moins chères près de vous, en fonction du carburant désiré. Là aussi, vous pouvez ensuite obtenir l'itinéraire jusqu'à la station choisie via des applis tierces. Vous pouvez aussi renseigner vos enseignes préférées pour mieux filtrer les résultats.