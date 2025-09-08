 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Risque d'accidents et de blessures : des Dacia Duster rappelés pour un problème de frein
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/09/2025 à 10:28
Temps de lecture: 1 min

Certains véhicules Dacia doivent être ramenés en concession. (illustration) (Pixabay / andreas160578)

Une procédure de rappel a été lancée au sujet de plusieurs véhicules Dacia Duster « Pays Grand Froid ». Un défaut au niveau de l’actionneur de frein de stationnement peut entraîner un risque d'incident.

Airbag Takata, moteurs PureTech... Ces derniers mois, les rappels de véhicules se multiplient partout dans le monde. Depuis le vendredi 5 septembre 2025, ce sont cette fois des Dacia Duster qui doivent être ramenés au garage pour un problème de frein. L'alerte publiée sur le site Rappel Conso concerne certains modèles « Pays Grand Froid ».

Il s'agit de voitures produites entre le 31 octobre et le 2 novembre 2024, dont le VIN (Vehicle Identification Number) est compris entre UU1DJF01873831179 et UU1DJF01873815578. Ce code est inscrit sur la carte grise, à la lettre E. Par ailleurs, les Dacia incriminés portent l'homologation suivante : e192007/460026*25.

Contacter son concessionnaire

Selon le constructeur, « le capteur de position de l’actionneur de frein de stationnement se trouve à un mauvais angle » , ce qui peut entraîner un blocage dans certaines situations. Ce défaut « augmente le risque d'accidents et de blessures, bien que le frein de stationnement assisté (APB) reste fonctionnel et permette d'immobiliser le véhicule » , précise Dacia.

Les automobilistes concernés par le rappel doivent se rapprocher de leur concessionnaire. Les réparations sont entièrement prises en charge par Dacia.

© Boursorama avec Newsgene

