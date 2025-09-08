Risque d'accidents et de blessures : des Dacia Duster rappelés pour un problème de frein

Certains véhicules Dacia doivent être ramenés en concession. (illustration) (Pixabay / andreas160578)

Airbag Takata, moteurs PureTech... Ces derniers mois, les rappels de véhicules se multiplient partout dans le monde. Depuis le vendredi 5 septembre 2025, ce sont cette fois des Dacia Duster qui doivent être ramenés au garage pour un problème de frein. L'alerte publiée sur le site Rappel Conso concerne certains modèles « Pays Grand Froid ».

Il s'agit de voitures produites entre le 31 octobre et le 2 novembre 2024, dont le VIN (Vehicle Identification Number) est compris entre UU1DJF01873831179 et UU1DJF01873815578. Ce code est inscrit sur la carte grise, à la lettre E. Par ailleurs, les Dacia incriminés portent l'homologation suivante : e192007/460026*25.

Contacter son concessionnaire

Selon le constructeur, « le capteur de position de l’actionneur de frein de stationnement se trouve à un mauvais angle » , ce qui peut entraîner un blocage dans certaines situations. Ce défaut « augmente le risque d'accidents et de blessures, bien que le frein de stationnement assisté (APB) reste fonctionnel et permette d'immobiliser le véhicule » , précise Dacia.

Les automobilistes concernés par le rappel doivent se rapprocher de leur concessionnaire. Les réparations sont entièrement prises en charge par Dacia.