Vacances à la montagne: 7 activités sportives à découvrir

Les stations de montagne proposent de multiples activités en toute saison. ( crédit photo : Getty Images )

Vous avez réservé votre séjour aux sports d'hiver, mais l'enneigement est incertain ou insuffisant? Rassurez-vous! La montagne ne se limite pas au ski, et les stations proposent de multiples activités en toute saison. Découvrez nos suggestions pour des vacances réussies, avec ou sans neige.

1. La randonnée en raquettes

L'enneigement est peut-être insuffisant pour l'ouverture du domaine skiable, mais vous pouvez troquer vos skis ou votre planche de surf contre une paire de raquettes pour profiter de jolies vues sur les environs. Comptez moins de 10 euros pour la location à la journée. Cette activité est accessible à tous. Les stations proposent des itinéraires balisés et sécurisés. Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'office du tourisme pour organiser une randonnée en pleine nature avec un guide.

2. Le fat bike

Ces VTT électriques sont conçus pour rouler sur la neige et en terrain accidenté grâce à leurs pneus de 10 à 12 cm de large. Ils absorbent les chocs, offrent une bonne adhérence, et l'assistance électrique gomme l'effort lié au dénivelé. Voilà une manière originale et sportive de découvrir la montagne autrement.

3. La balade en chiens de traîneau

Cette activité de plein air ravira les amoureux de nos compagnons à quatre pattes! Installez-vous confortablement dans le traîneau, et profitez d'une balade inoubliable, en couple ou en famille. La meute de chiens, guidée par le musher, vous emmène à travers des paysages hivernaux pour une parenthèse hors du temps. Il est également possible de s'initier au guidage en prenant les rênes de l'attelage. Les plus chanceux pourront s'offrir une séance de câlins et de photos avec les chiens. Sur le domaine de La Plagne , les tarifs débutent aux alentours de 130 euros pour un baptême à deux .

4. Le ski de fond

Contrairement au ski alpin, le ski de fond ou ski nordique peut se pratiquer même avec peu de neige. Il existe de nombreuses pistes balisées et sécurisées, adaptées à tous les niveaux. Vous découvrirez une nouvelle forme de glisse, et vous en profiterez pour admirer le paysage. Les amateurs de défis sportifs peuvent aussi s'essayer au skating. Cette technique de ski de fond ressemble au patinage.

5. Le biathlon

Pourquoi ne pas coupler la découverte du ski de fond avec celle du biathlon? Le sport olympique alliant précision et technique offre des sensations uniques grâce au tir à la carabine. Il est accessible à tous, même aux plus jeunes. Ceux-ci peuvent y être initiés grâce aux fusils laser. La station du Mont Dore (Puy de Dôme) propose des cours avec un moniteur diplômé de l'École du ski français (ESF) . Il faut compter 65 euros pour 1h30 en période de vacances scolaires.

6. Le ski joëring

Le ski joëring consiste à chausser des petits skis, puis à vous laisser tracter par un cheval grâce à un harnais. Pas besoin d'être cavalier pour pratiquer. Cette discipline ludique mêlant glisse et contact avec l'animal est accessible à partir de 7 ans, ou dès la première étoile. Certaines stations proposent même des initiations avec poney shetland pour les tout-petits dès 3/4 ans, à condition d'avoir le niveau ourson. Cette activité est notamment proposée au domaine d'Avoriaz . Il faut compter 60 euros la balade d'une heure pour les néophytes et 90 euros pour les confirmés.

7. L'ice floating

Cette activité venue tout droit de Finlande fera frissonner les plus frileux. Le principe est simple: on s'équipe d'une combinaison épaisse en néoprène, puis on s'allonge dans l'eau glacée pour un moment de pure détente. La flottaison procure un profond bien-être, avec des sensations proches de celles de l'apesanteur. Pour découvrir cette expérience unique, direction Val d'Isère, le lac de Tignes en Savoie, le lac de Sollières à Val Cenis (Haute Maurienne) ou Montriond (Haute-Savoie). À Val Cenis, l'activité est proposée à partir de 16 ans avec une version jour ( 55 euros ) et une version nuit ( 65 euros ).

Séjour au ski: peut-on se faire rembourser en cas d'absence de neige? Tout dépend des assurances souscrites. Une complémentaire, souvent appelée «garantie neige», peut vous permettre d'être indemnisé. La plupart des agences de voyages et des sites de réservation comme Expedia, Booking ou Promovacances (partenaires The Corner *) proposent cette option. Travelski dispose d'une assurance «manque de neige» pour 20 euros par réservation. La «garantie neige» du Club Med permet l'annulation sans frais jusqu'à 5 jours avant le départ. Toutefois, les conditions d'indemnisation sont très précises.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Booking , Expedia , Promovacances .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

5 destinations au soleil pour partir en hiver à moins de 500 euros

Les 7 sites merveilleux à voir absolument avant qu'ils ne disparaissent

La Chronique des Bridgerton: direction Bath pour un délicieux weekend à l'anglaise