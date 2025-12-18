La nouvelle Twingo électrique passera sous la barre des 15 000 euros

La nouvelle Twingo électrique pourra être commandée à partir du 8 janvier 2026. (Cicero7 / Pixabay)

Renault avait déjà quasiment tout révélé de sa nouvelle Twingo électrique, dont les commandes ouvriront en janvier 2026. Tout sauf son prix ! Il a finalement été annoncé il y a quelques jours. Le constructeur a bien tenu ses promesses, puisque la quatrième génération de la petite citadine électrique affichera des tarifs très attractifs, surtout une fois les aides gouvernementales ajoutées.

Sous les 15 000 €

La Twingo électrique quatrième génération va être proposée à deux prix différents, qui correspondent à deux finitions différentes, explique L’Automobile Magazine . La plus abordable sera la finition Evolution. Comme promis par la marque au losange, le tarif de base a bien été fixé sous la barre des 20 000 euros, à 19 490 euros. En ajoutant le « coup de pouce » gouvernemental, le prix arrive même aux alentours des 15 000 euros. Plus exactement à 14 720 euros pour les ménages précaires, 14 780 euros pour les ménages modestes et 15 870 euros pour les autres ménages. À noter que ces aides doivent encore augmenter en 2026.

À ce prix, les acheteurs obtiennent une petite citadine électrique équipée d’une batterie de 27,5 kWh et d’une autonomie de 263 km sur le cycle WLTP, bien meilleure que celle de l’ancienne génération à 190 km, comme le note Automobile Propre . La finition Evolution comprend aussi un écran conducteur 7’’, un écran central de 10’’ avec réplication smartphone et système multimédia connecté, diverses aides et sécurités à la conduite dont un régulateur de vitesse et une aide au parking arrière, des sièges réglables et une climatisation manuelle.

Et pour quelques euros de plus

Pour les ménages qui ont un budget un peu plus important, il y a aussi la Twingo électrique finition Techno. Elle est un peu plus chère, avec un prix qui démarre à 21 090 euros, soit 16 300 euros ou 17 400 euros avec les aides. Elle inclut toutefois plus de fonctionnalités, dont un siège passager avant rabattable, un système multimédia OpenR Link avec Google intégré, une intégration IA avec l’avatar Reno, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, une climatisation automatique, une caméra de recul numérique et une conduite « One Pedal ».

Enfin, peu importe la finition choisie, il faudra aussi certainement ajouter 500 euros pour obtenir en option le pack Advanced Charge pour faciliter sa recharge. La nouvelle Twingo électrique pourra être commandée à partir du 8 janvier 2026. À cette date cependant, seule la finition Techno sera disponible. Pour pouvoir commencer la finition Evolution, il faudra attendre le printemps 2026.