Les prix des trains Ouigo ont explosé de 73 % en six ans, selon une association d’usagers
information fournie par Boursorama avec Newsgene 18/12/2025 à 12:39
Temps de lecture: 1 min

Le prix moyen d'un billet de TGV Inoui est passé de 44,7 à 46,6 euros HT, soit une augmentation de 4 %. (JACLOU-DL / Pixabay)

La Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports a démontré dans une étude que les prix des billets Ouigo et TGV Inoui ont augmenté en l'espace de six ans.

Entre 2017 et 2023, les prix des billets des trains Ouigo et TGV Inoui ont augmenté respectivement. C'est ce qui ressort de l'étude menée par la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) et publiée lundi 15 décembre 2025 .

C'est pour les billets Ouigo que la hausse des tarifs est la plus importante. Le ticket moyen passe de 19,8 à 34,2 euros HT, soit 73 % d'augmentation en six ans. « Contrairement à une idée reçue, cette augmentation n'est pas due à l'allongement des parcours des OUIGO et à ses destinations plus lointaines qu’à ses débuts » , assure la FNAUT dans son communiqué. La Fédération a calculé le prix au kilomètre payé par un passager : celui-ci a augmenté de 68 %, passant de 3,7 à 6,2 centimes.

Le nombre de passagers en hausse

Côté TGV Inoui, le prix moyen est passé de 44,7 à 46,6 euros HT, ce qui représente une augmentation de 4 %. C'est moins que les billets à l'international, qui ont connu une hausse moyenne de 6 %. « Les prix de nos TGV ont augmenté beaucoup moins que l'inflation ces dernières années » , a réagi SNCF Voyageurs, interrogée par Le Parisien .

Autre point soulevé par l'étude : la baisse de l'offre alors que la demande ne cesse de grandir. Le nombre de passagers en France a augmenté de 10 % en six ans, pour s'établir à près de 152 millions en 2023. Pourtant, sur cette même période, l'offre de TGV Inoui a baissé de 17,5 %, d'après la FNAUT. « C'est dire si l'offre n'arrive pas à satisfaire la demande et qu'ainsi de nombreux TGV affichent "complets" même en période normale » , déplore la Fédération. L'offre des trains Ouigo a, elle, augmenté de 185 %.

