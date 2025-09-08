Retour de la Citroën 2CV: une version électrique serait à l'étude pour célébrer les 80 ans du modèle

La première 2CV avait été présentée au public lors du salon de Paris en 1948. (Illustration) (christels / Pixabay)

La mythique 2CV de Citroën pourrait bientôt ressusciter… en version 100% électrique. L'objectif : remettre ce véhicule au goût du jour avec un prix toujours abordable pour le grand public. Un projet qui aurait d'ores et déjà été lancé en interne chez le constructeur français.

La 2CV de Citroën va-t-elle faire son grand retour sur le marché français? Selon des informations relayées mercredi 22 janvier 2025 par le média spécialisé Autocar , le constructeur automobile plancherait en effet sur une version 100% électrique de sa fameuse «Deudeuche». Une information qui n'a pas encore été confirmée par la marque.

S'il semble bien réel, le projet n'en est toutefois qu'à ses balbutiements. Ce qui est sûr, selon Numerama , c'est que le futur véhicule sera pensé dans la lignée de son prédécesseur: simple et abordable.

Un design encore flou

L'idée serait donc de concevoir une nouvelle 2CV avec des équipements basiques, une motorisation simple et suffisante pour une utilisation citadine et des batteries peu énergivores. Côté design, on ignore si la version 100% électrique reprendra les formes iconiques de la 2CV originelle.

«Ce que l'on retient de Citroën, ce n'est pas spécialement l'imitation du design des voitures qui ont eu du succès , a déclaré à ce sujet Pierre Leclercq, patron du design chez Citroën. Nous ne fermons la porte à rien, mais je pense que cette philosophie est importante.»

Une commercialisation en 2028?

Le constructeur français a probablement été motivé dans ce projet par le succès de Renault, qui a récemment remis au goût du jour ses mythiques R4, R5 et Twingo. La R5 a déjà été commandée près de 10.000 fois en France depuis sa commercialisation, notamment grâce à son prix bas.

On ignore quand la nouvelle 2CV pourrait voir le jour. Autocar estime qu'elle pourrait sortir en 2028 au plus tôt, soit 80 ans après sa première présentation au public lors du salon de Paris en 1948. Un défi demeure toutefois pour rendre le futur modèle abordable : le prix des batteries électriques, encore trop élevé selon la direction de Citroën.

A lire aussi:

Le succès singulier du secteur de la voiture de sport en Italie

Le top 3 des applis VTC pour rentrer de soirée

Quelle est la meilleure solution pour faire voyager vos enfants seuls en train?