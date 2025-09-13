Rentrée étudiante: astuces pour réduire les dépenses en matériel informatique

Les étudiants peuvent s’offrir du matériel informatique à prix réduit grâce aux promotions d’été. ( crédit photo : Getty Images )

La rentrée étudiante coûte de plus en plus cher

Ce constat s’impose chaque année: le coût de la rentrée est en constante augmentation pour les étudiants. Le coût du matériel informatique à destination des jeunes à l’approche de la reprise des cours grève fortement leur budget. D’après la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), le coût moyen de la rentrée 2024 atteint 3.157 euros (loyer compris), une hausse de 3% par rapport à 2023. Ce budget inclut notamment 1.200 euros en moyenne pour l’équipement informatique, un poste de dépense lui aussi en forte augmentation ces dernières années (+16,69% sur un an).

L’idéal est d’acheter son matériel informatique aux moments clés

Le bon timing est la clé pour s’en sortir en termes de tarifs. Si vous devez équiper un étudiant en matériel informatique, la première quinzaine d’août est le moment parfait pour réaliser des économies. Tout d’abord, cette période coïncide avec la fin des soldes d’été. Les enseignes comme Darty (partenaire The Corner *), Fnac (partenaire The Corner *) ou Amazon prolongent leurs promotions pour écouler leurs stocks avant la rentrée. Sur le site de la Fnac, des ventes flash permettent de profiter d’imprimantes 30% moins cher ou de disques durs avec des réductions allant jusqu’à 10%. Des réductions supplémentaires peuvent aller jusqu’à 30% sur les PC, tablettes et accessoires, avec des modèles 2023/2024 bradés pour laisser place aux nouveautés de septembre. Par exemple, un PC portable Lenovo IdeaPad 5 chez Cdiscount (partenaire The Corner *) à 600 euros en juillet peut se retrouver à 450 euros en août. Les promotions back-to-school commencent aussi à apparaître dès mi-août, mais avec moins de monde pour en profiter. Les offres étudiantes (comme les réductions Apple - partenaire The Corner * - ou Microsoft avec une carte étudiante) sont déjà disponibles, mais moins saturées qu’en septembre. Enfin, les sites de reconditionnés, comme Back Market ou Recommerce , proposent des appareils jusqu’à 60% moins cher avec des garanties de 2 ans, une option idéale pour les budgets serrés.

L’autre date à retenir est celle du Black Friday. Ce jour est dédié à des réductions importantes et des baisses de prix pouvant dépasser les 50% sur certains produits. En général, les promotions commencent même avant la date fatidique de cet événement, se tenant cette année le 28 novembre.

Constructeurs et grandes enseignes réservent de bonnes surprises concernant le matériel informatique

Certains constructeurs, comme Lenovo, proposent pour la rentrée des promotions intéressantes, avec des remises allant parfois jusqu’à 35% pour les ordinateurs. C’est le cas du «ThinkBook 16 G7 IML» vendu 899 euros , contre 1.399 euros en temps normal. Microsoft offre des remises de 10% pour les étudiants sur ses ordinateurs et tablettes de la gamme Surface. À travers son service Unidays, Apple permet aux étudiants de faire des économies de l’ordre de 10% sur certains Macbook. Certains magasins ne sont pas avares de promotions alléchantes tout l’été. En août, Boulanger organise une grande braderie en ligne avec des ordinateurs dégriffés, comme le PC portable HP 15-fc0132nf vendu 499,99 euros au lieu de 699,99 euros . Carrefour (partenaire The Corner *) et Leclerc lancent leur opération «Rentrée Maline» avec des réductions massives et des codes promo exclusifs.

Ces aides de l’État peuvent financer de l’équipement informatique

Il existe de nombreuses subventions pour les étudiants pour les aider à acquérir un ordinateur ou une tablette. La Caisse des allocations familiales (CAF) permet aux étudiants éligibles d’obtenir jusqu’à 500 euros pour financer du matériel informatique. Dans certaines filières, les collectivités offrent aux jeunes des primes à l’équipement, dont le montant varie selon les régions. Ce dernier peut aller de 100 à 400 euros . Certaines universités peuvent même financer une partie de votre équipement, sur critères sociaux. L’université de Saint-Étienne rembourse jusqu’à 250 euros sous présentation d’un justificatif. L’université Paris-Cité prête des ordinateurs. À l’université d’Orléans, les étudiants inscrits en master 2 peuvent bénéficier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 300 euros pour l’achat d’un appareil reconditionné.

Ces bons plans pour une rentrée plus écolo Pour une rentrée plus écolo, il est possible de recycler l’ensemble de vos fournitures scolaires. En la matière, Leboncoin , Facebook Marketplace ou encore Vinted sont vos alliés. Vous allez y trouver des livres et autres équipements nécessaires à la poursuite de vos études à des prix fortement réduits. Pour les appareils électroniques, l’achat d’ordinateurs, d’imprimantes, de souris ou de claviers est préférable sur des sites de matériel reconditionné ou d’occasion. Les sites des enseignes comme la Fnac ou Boulanger proposent ce type d’équipement. En passant par ces distributeurs, vous profitez d’une garantie sur tous vos produits en cas de panne. Sur vos déplacements, les transports en commun ou les vélos partagés sont à privilégier. Une carte pour les localiser en France est disponible sur Géovélo. Vous pouvez aussi adopter une hygiène numérique responsable en supprimant régulièrement vos e-mails. Une suppression de 30 mails équivaut à ne pas allumer la lumière dans une pièce pendant 24 heures.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Darty , Fnac , Cdiscount , Apple , Carrefour .

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

5 solutions pour faire des économies à la rentrée

Rentrée: ces communes françaises qui offrent les fournitures scolaires aux familles

5 conseils pour aborder la rentrée sereinement