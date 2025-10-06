Rentrée 2025: ce que vous allez payer (ou économiser) sur votre facture d’électricité

La TVA sur les abonnements d’énergie augmente au 1er août

Après une baisse d’environ 15% du tarif réglementé de l’électricité (TRVE) au 1er février 2025, plusieurs ajustements font de nouveau évoluer la facture des consommateurs. Comme prévu par la loi de finances 2025, le taux de TVA sur l’abonnement d’électricité est relevé de 5,5% à 20%. Jusqu’à présent, les ménages français étaient soumis à deux taux de TVA:

une TVA réduite à 5,5% sur l’abonnement, c’est-à-dire la partie fixe de la facture;

une TVA à 20% sur la consommation d’énergie.

Désormais, un taux harmonisé de 20% s’applique à l’ensemble de la facture. Cette évolution vise à se conformer à une directive européenne interdisant l’application de taux de TVA différents sur des éléments d’un même service. Et l’impact se retrouve directement sur les factures de la rentrée.

Le gouvernement tente de maintenir la stabilité des tarifs

Pour compenser la hausse du prix de l’abonnement, le gouvernement a décidé d’abaisser deux autres éléments de la facture:

l’accise sur l’électricité . Cette taxe sur la consommation permet de financer des aides, telles que le chèque énergie, et de soutenir le développement des énergies renouvelables. Elle passe de 33,7 euros /MWh à 29,98 euros /MWh, soit une baisse de 11%;

. Cette taxe sur la consommation permet de financer des aides, telles que le chèque énergie, et de soutenir le développement des énergies renouvelables. Elle passe de /MWh à /MWh, soit une baisse de 11%; le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité) . Il s’agit du tarif d’acheminement de l’électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution (Enedis) et de transport (RTE). Après une hausse de 7,7% en février 2025, il recule de 2,5% hors taxe.

Ces mesures visent à maintenir le tarif réglementé de l’électricité (TRVE) à un niveau stable, conformément aux recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Le ministère de l’Industrie affirme que «le mouvement est neutre en moyenne pour le consommateur d’énergie».

Quel impact concret sur votre facture d’électricité?

Pour les 9,6 millions de foyers en option base, l’abonnement avec un compteur 6 kVa passe de 13,72 euros à 15,47 euros TTC par mois (+12%), soit 21 euros de plus par an. Avec la baisse de l’accise, le prix du kWh TTC au tarif réglementé recule en moyenne de 3,2% (de 0,2016 euro /kWh à 0,1952 euro /kWh). Ces mouvements contraires sont supposés s’équilibrer. En réalité, leur effet dépend de votre niveau de consommation.

Les petits consommateurs sont pénalisés par la hausse du taux de TVA. Ainsi, les ménages consommant moins de 3.300 kWh/an voient leurs factures augmenter. Au-delà de ce seuil, la baisse du prix de la consommation neutralise la progression de l’abonnement. Selon les estimations de Hello Watt, la hausse varie de 0,6% pour une consommation annuelle de 2.000 kWh (+ 3 euros /an) à 5,6% pour une consommation de 500 kWh (+ 12 euros /an).

/an) à 5,6% pour une consommation de 500 kWh (+ /an). À l’inverse, la facture des gros consommateurs diminue légèrement (-1,5% pour une consommation de 10.000 kWh/an, soit une économie de 35 euros ). D’après la CRE (Commission de régulation de l’énergie), pour une consommation moyenne de 4.400 kWh/an, la facture passe de 1.050 euros à 1.046 euros TTC. Pour les ménages se chauffant à l’électricité, la baisse du prix du kilowattheure a davantage d’impact que l’augmentation du prix de l’abonnement.

Quelle évolution pour les autres tarifs et offres de marché?

L’abonnement mensuel pour les 8,5 millions de clients ayant opté pour l’option heures pleines/heures creuses (HPHC) s’établit à 15,74 euros pour un compteur d’une puissance de 6 kVa. Le prix en heures pleines est fixé à 0,2081 euro /kWh (-3,03%), et celui des heures creuses à 0,1635 euro /kWh (-3,60%).

Les tarifs en offres de marché, c’est-à-dire les contrats proposés par les fournisseurs alternatifs comme Energy, Ekwateur ou Octopus, sont également impactés par les évolutions des taxes. Cela concerne les offres indexées sur le tarif réglementé et aussi les offres à prix fixe.

Les batteries domestiques, un bon moyen de réduire sa facture d’électricité? Les batteries électriques permettent de stocker de l’électricité à domicile. Ces équipements servent à conserver l’énergie produite par des panneaux solaires, mais pas uniquement. Ils sont également utilisés pour optimiser sa consommation en fonction des tarifs d’électricité, et ainsi faire des économies sur sa facture. Les batteries peuvent être chargées sur secteur, ou directement reliées aux panneaux photovoltaïques. Toutefois, selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), leur rentabilité reste encore limitée compte tenu de leur coût élevé d’acquisition ( entre 1.300 et 2.300 euros en moyenne) au regard des tarifs de l’électricité.

