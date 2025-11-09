Rapportez vos vêtements usés: certaines marques vous les paient cash!

Les achats de textile représentent l’équivalent de 121 millions de tonnes de gaz à effet de serre ( crédit photo : Getty Images )

L’impact environnemental de nos vêtements est une réalité

Les Français aiment la mode, et leurs placards le prouvent. En 2024, ils ont acheté 42 pièces d’habillement neuves, dont 26 vêtements, selon le baromètre Re Fashion . Cette consommation soutenue n’est pas sans conséquence pour la planète: elle mobilise d’importantes ressources en eau, en énergie et en matières premières. À l’échelle de l’Union européenne, les achats de textile représentent l’équivalent de 121 millions de tonnes de gaz à effet de serre, selon le Parlement européen. Depuis quelques années, l’industrie du textile tente toutefois d’amorcer une transition vers une économie circulaire, en encourageant la réparation, la revente et le recyclage. Cette nouvelle dynamique vise à réduire l’empreinte écologique de la mode et à inciter les consommateurs à adopter des comportements plus responsables, sans pour autant renoncer au plaisir de s’habiller.

Ces marques s’engagent pour l’environnement

Certaines marques cultivent depuis longtemps leur fibre écologique. C’est notamment le cas de Patagonia et de son programme « Worn Wear » lancé en 2012. L’entreprise californienne rachète les vêtements usagés de ses clients, les répare et les revend. C’est une manière concrète de lutter contre le gaspillage et de prolonger la durée de vie de ses modèles. Toujours sur la côte ouest américaine, the North Face propose des ateliers de réparation gratuits et revend des articles reconditionnés sous l’étiquette « Renewed ». Le consommateur gagne sur le prix et limite son impact environnemental. Le géant français Decathlon (partenaire The Corner*) est un autre acteur sportif engagé. La marque reprend les équipements et vêtements usagés et leur donne une seconde vie. L’enseigne propose aux consommateurs de le faire un virement ou de leur offrir un bon d’achat. Les marques de luxe ne sont pas insensibles à l’argument écologique. Par exemple, la maison italienne Gucci a développé son programme Gucci Continuum . Des créateurs réinventent d’anciennes pièces de la maison pour en faire des collections capsules inédites.

Ces bons plans encouragent la seconde main

Les géants de la fast-fashion cherchent eux aussi à agir en faveur de l’environnement. Par exemple, la plateforme Beebs By Kiabi permet de revendre facilement les vêtements de la marque. Pour chaque article repris, Kiabi reverse un bon d’achat utilisable pour toute la famille. L’e-commerçant Zalando (partenaire The Corner*) a également mis en place un espace seconde main avec la promesse de faire profiter les modeux de grandes marques à petits prix. Les vendeurs vident leurs armoires et ils obtiennent en contrepartie une carte-cadeau. Ces initiatives répondent à une demande croissante: selon Re Fashion, plus d’un Français sur deux a déjà acheté ou revendu un vêtement d’occasion en 2024. Les consommateurs cherchent désormais à consommer malin, en conciliant plaisir, économies et respect de l’environnement.

Donner une seconde vie aux vêtements grâce à la customisation

Vous avez l’âme d’un grand couturier? Et si vous répariez et transformiez vos vêtements pour leur donner une seconde vie. Levi’s accompagne cette tendance avec ses Taylors Shops ouverts dans les plus grandes villes françaises. C’est simple: vous brodez, raccommodez, accessoirisez ou patchez vos jeans directement en boutique pour leur redonner du caractère. Il est même possible d’y réparer ses vêtements en rapiéçant les trous. De plus en plus de petits créateurs et ateliers de quartier proposent également des services de customisation ou de retouche à prix abordables. Cette pratique, à la fois économique et écologique, transforme la mode en un terrain de créativité tout en limitant le gaspillage

Des matériaux innovants pour une mode durable

Marcher avec des champignons aux pieds, ça vous tente? La jeune pousse française MÆLIUM ™ a mis au point des chaussures et accessoires de mode en mycélium de champignon, garanti sans cuir ni plastique. Ce produit est souple et surtout biodégradable! L’autre marque française innovante s’appelle Kear . Elle produit des habits à partir de fibre d’algues et de coton bio. Les vêtements en algue sont bons pour la peau, grâce à leur apport en vitamines, en acides aminés et minéraux. Plus classique, le chanvre est utilisé depuis longtemps pour produire des vêtements. Cette fibre est naturellement absorbante et isolante et surtout très peu gourmande en eau. Ces vêtements se vendent encore à un prix supérieur à celui des grandes marques de fast fashion (comptez 139 euros le sweat-shirt en fibre d’algues). La tendance est cependant née et en progression. Les prix commencent d’ailleurs à baisser.

