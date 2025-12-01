Quels sont ces quatre sites qui proposent des cosmétiques à prix cassés?

Des plateformes proposent des cosmétiques invendus à des tarifs attractifs. ( crédit photo : Getty Images )

Chaque année, 128 millions d'euros de cosmétiques neufs et encore utilisables sont détruits en France. En parallèle, de plus en plus de consommateurs rognent sur leur budget hygiène et beauté pour préserver leur pouvoir d'achat. Face à ce constat, de jeunes entreprises proposent ces produits invendus à des tarifs attractifs avec un double objectif: faire du bien à la planète et à notre porte-monnaie.

Greez revalorise les produits cosmétiques invendus

Greez est une plateforme antigaspi spécialisée dans la vente d'invendus cosmétiques. Ses deux fondateurs, Noémie Arnal et Logan Favier, récupèrent auprès des entreprises des produits destinés à être détruits pour diverses raisons:

anciennes collections (coffrets de Noël, Saint-Valentin);

léger défaut esthétique (packaging abîmé);

date de péremption rapprochée (3 à 12 mois);

surplus de stock;

rebranding.

Greez propose des produits d'hygiène, des soins pour le visage, le corps et les cheveux, des produits pour bébé, du maquillage ou encore du parfum avec des remises allant de 30% à 80%. Ses fondateurs ont noué des partenariats avec plus de 150 fabricants. Chaque mardi à 9 heures, les visiteurs peuvent découvrir une nouvelle sélection de marques. Le site se veut totalement transparent: la fiche produit mentionne la raison exacte pour laquelle l'article est proposé à petit prix.

To Take Up lutte contre le gaspillage dans l'industrie de la beauté

Ludivine et Marina ont créé To Take Up pour offrir une seconde vie aux invendus et ainsi contribuer à une beauté plus responsable et accessible. Les produits sont neufs et parfaitement utilisables. Des ventes flash de marques engagées sont proposées toutes les deux semaines. Il suffit de s'inscrire à la newsletter ou de suivre la plateforme sur les réseaux sociaux pour recevoir toutes les informations en avant-première.

Les deux fondatrices ont également développé le click and collect . Grâce à l'application dédiée, vous accédez facilement à des cosmétiques invendus dans des boutiques proches de chez vous. Vous sélectionnez les produits, vous réglez et vous récupérez votre commande directement en magasin. La plateforme a notamment conclu un partenariat avec l'enseigne Naturalia . Des paniers antigaspi sont disponibles dans une sélection de magasins partout en France. Les références aux packagings abîmés ou aux dates de péremption proches sont proposées avec une remise de 40%.

Intacte propose de grandes marques à prix cassés

Lancée par deux amies en 2023, la start-up Intacte bénéficie du soutien du groupe L'Oréal, via son programme d'accélération au sein du campus Station F . Elle commercialise à prix cassés des invendus de grandes marques de cosmétiques comme Day+, D-Lab, The Manucurist, La Crème Libre ou Blissim. Les ventes éphémères durent entre 7 et 15 jours, avec des offres exclusives et des promotions pouvant atteindre 70%. Pour chaque produit, le site indique clairement pourquoi il est vendu à prix réduit: emballage endommagé, date de péremption qui approche, invendus d'une édition limitée…

Save & Care est le «Too Good to Go» de la cosmétique

La plateforme Too Good to Go lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant de «sauver» des paniers de nourriture destinés à la poubelle. Manon Leroux ambitionne de transposer ce modèle au marché de la cosmétique. Son appli Save & Care met en relation les commerçants souhaitant écouler leurs invendus avec des consommateurs en quête de produits de soin et d'hygiène à petits prix. Grâce à un système de géolocalisation, vous découvrez les références disponibles autour de chez vous, vous passez commande et vous collectez les articles directement auprès du commerçant partenaire. Cela peut être une pharmacie, une parapharmacie, un distributeur spécialisé ou une grande surface. Save & Care s'est associée avec l'enseigne Monoprix (partenaire The Corner *). Soins visage, corps, capillaires, parfums, maquillage: les consommateurs peuvent accéder à des produits cosmétiques haut de gamme avec des réductions allant jusqu'à 50%.

