 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La carte Avantage SNCF est en promo jusqu'au 5 décembre sur ce site
information fournie par Boursorama avec Newsgene 01/12/2025 à 13:25
Temps de lecture: 1 min

La carte Avantage SNCF est en promotion sur la plateforme Trainline. (illustration) (Viarami / Pixabay)

La carte Avantage SNCF est en promotion sur la plateforme Trainline. (illustration) (Viarami / Pixabay)

La plateforme Trainline offre 10 % de réduction sur la Carte Avantage SNCF jusqu'au 5 décembre 2025. Cette carte permet notamment de bénéficier de prix plafonnés sur les billets SNCF.

Le Black Friday joue les prolongations sur le site Trainline. La plateforme de vente en ligne de billets de train propose une réduction de 10 % sur la Carte Avantage SNCF jusqu'au 5 décembre 2025. Cette offre n'est valable que sur ce site en renseignant le code BLACKFRIDAY25 au moment du paiement. L'opération devait prendre fin le 28 novembre mais elle a finalement été prolongée d'une semaine. Attention, elle se limite à 22 000 codes. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

Une carte rentabilisée dès le 3e voyage

La carte Avantage se décline en trois versions (jeune, adulte, senior) et coûte 49 euros normalement. Elle permet de bénéficier de 30% de réduction toute l'année pour vous et un accompagnant, de -60% sur les billets de trois enfants accompagnants et de -15% sur les services SNCF (Mes Bagages, la restauration à bord et Junior & Cie).

Elle donne également accès à des prix plafonnés sur les trajets TGV Inoui et Intercités en France et en seconde classe : 49 euros maximum pour un trajet de moins de 1h30, 69 euros pour un trajet entre 1h30 et 3h, et 89 euros pour un trajet de plus de 3h en France en seconde classe.

La Carte Avantage permettrait d'économiser en moyenne 255 euros par an, indique la SNCF sur son site , et serait rentabilisée dès le 3e voyage.

Black Friday 2025
© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank