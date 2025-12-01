La carte Avantage SNCF est en promo jusqu'au 5 décembre sur ce site

La carte Avantage SNCF est en promotion sur la plateforme Trainline. (illustration) (Viarami / Pixabay)

Le Black Friday joue les prolongations sur le site Trainline. La plateforme de vente en ligne de billets de train propose une réduction de 10 % sur la Carte Avantage SNCF jusqu'au 5 décembre 2025. Cette offre n'est valable que sur ce site en renseignant le code BLACKFRIDAY25 au moment du paiement. L'opération devait prendre fin le 28 novembre mais elle a finalement été prolongée d'une semaine. Attention, elle se limite à 22 000 codes. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

Une carte rentabilisée dès le 3e voyage

La carte Avantage se décline en trois versions (jeune, adulte, senior) et coûte 49 euros normalement. Elle permet de bénéficier de 30% de réduction toute l'année pour vous et un accompagnant, de -60% sur les billets de trois enfants accompagnants et de -15% sur les services SNCF (Mes Bagages, la restauration à bord et Junior & Cie).

Elle donne également accès à des prix plafonnés sur les trajets TGV Inoui et Intercités en France et en seconde classe : 49 euros maximum pour un trajet de moins de 1h30, 69 euros pour un trajet entre 1h30 et 3h, et 89 euros pour un trajet de plus de 3h en France en seconde classe.

La Carte Avantage permettrait d'économiser en moyenne 255 euros par an, indique la SNCF sur son site , et serait rentabilisée dès le 3e voyage.