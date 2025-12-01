Cette compagnie aérienne propose des vols gratuits au Japon : voici comment profiter de cette offre

La compagnie aérienne All Nipon Airways offre un vol intérieur lors de la réservation d'un vol international vers le Japon. (illustration) (bottlein / Pixabay)

C'est l'occasion rêvée pour découvrir les trésors méconnus du Japon sans se ruiner. La compagnie aérienne All Nipon Airways (ANA) offre depuis le 24 novembre dernier des vols intérieurs aux Européens et aux Britanniques, rapporte Le Figaro . Cette opération commerciale va durer jusqu'au 31 janvier 2026. Son fonctionnement est simple : si vous réservez un vol international ANA en classe économique, vous avez droit à un trajet domestique gratuit. Vous pourrez choisir parmi les 49 villes desservies par la compagnie et n'aurez à régler que les taxes sur ces billets.

Le tourisme est en plein essor au Japon

L'objectif est ici d'encourager les voyageurs à découvrir des régions moins touristiques du pays. Les réservations peuvent se faire sur le site d'ANA ou par téléphone. Attention, pour bénéficier de l'offre, vous devez réserver le vol intérieur au moment de l'achat du vol international. « Une fois le billet émis, il ne sera malheureusement pas possible de les ajouter », indique l'office de tourisme japonais en France (JNTO) au Figaro , précisant qu'il n'est pas partenaire de cette opération.

Avec ces vols intérieurs gratuits, la compagnie nippone espère aussi réduire l'afflux de touristes dans certaines villes prises d'assaut comme Kyoto. Le tourisme est en plein essor au Japon. L'archipel a accueilli 21,5 millions de voyageurs étrangers au premier semestre 2025, un record.