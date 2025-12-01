3 activités kids friendly spéciales «Noël» à moins de 20 euros

De nombreuses activités permettent de réaliser des décos maison pour un budget raisonnable. ( crédit photo : Getty Images )

Noël approche à grands pas. Rues et boutiques se parent des traditionnels ornements: décorations et guirlandes lumineuses, sapins… Les calendriers de l'Avent ont déjà envahi les rayonnages des magasins. Et si, pour cette année, vous optiez pour un Noël plus authentique, en misant sur le fait-maison avec vos enfants? De nombreuses activités sont envisageables pour réaliser des décos «DIY» (Do-It-Yourself) avec un budget raisonnable. Voici nos idées.

Faire un calendrier de l'Avent soi-même

Pour réaliser vous-même un calendrier de l'Avent, plusieurs options s'offrent à vous. De deux choses l'une: soit vous faites tout vous-même avec de la récup, soit vous voulez tout faire de A à Z mais en achetant le matériel nécessaire. Dans le premier cas, vous pouvez facilement réaliser une guirlande de l'Avent. Pour cela, il vous suffit d'accrocher sur une cordelette, un ruban ou une ficelle, grâce à des pinces à linge, les 24 chaussettes orphelines dont vous ne saviez plus que faire. Il ne vous reste plus qu'à garnir chacune d'une petite surprise, puis à les numéroter. Vous pouvez par exemple découper des petits carrés de carton sur lesquels vous inscrirez les nombres nécessaires avec un marqueur doré . Vous pourrez ensuite les accrocher à chaque chaussette à l'aide des pinces à linge. Votre guirlande de l'Avent est prête, vous pouvez la suspendre le long de la fenêtre en l'accrochant à la tringle à rideaux ou tout simplement entre deux clous sur un mur.

Si vous aimez l'idée mais si vous préférez une guirlande plus homogène, et plus aux couleurs de Noël, vous pouvez utiliser de petites pinces à linge dorées à 1,99 euro les 12 ou déjà numérotées à 2,99 euros les 24 chez Cultura (partenaire The Corner *). Vous pouvez aussi utiliser des chaussettes blanches, rouges, vertes, ou encore avec des motifs de Noël, achetées pour l'occasion mais que vous pourrez porter par la suite. Il est aussi possible de remplacer les chaussettes par de petits sachets en papier kraft et de petits pochons pour y glisser quelques surprises, chocolats ou bonbons. Le tout peut alors aussi bien être fixé sur un panneau en bois ou en carton. Des kits avec 12 pochettes, pinces à linge et ficelle sont vendus à 6,99 euros chez Cultura.

Autre option: il existe des calendriers de l'Avent en bois, en forme de chalet , avec 24 petits tiroirs ( 19,99 euros chez Cultura). Il ne vous reste plus qu'à le peindre avec de la peinture acrylique ( 9,99 euros chez Cultura) et à le décorer avant de remplir minutieusement chaque petit tiroir. Pour les numéros, vous pouvez aussi les peindre ou opter pour de jolis nombres en bois à coller ( 2,29 euros chez Cultura). Il y a aussi des versions en papier directement à colorier ( 12,99 euros chez Cultura).

Réaliser des décorations pour le sapin

Pour les décorations, vous pouvez utiliser les jolies pommes de pin que vous avez ramassées aux beaux jours de l'automne. Vous pourrez utiliser du fil en guise d'accroche pour les suspendre dans votre sapin. Sinon, vous pouvez aussi les utiliser pour décorer votre table, à même la nappe, ou dans un vase transparent et en disposer à différents endroits de votre salon (vide-poches, bibliothèque…). Pour leur donner une couleur plus festive, vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique au pinceau, ou avec un vaporisateur, en vous protégeant bien avec des lunettes. Si vous n'avez pas de pommes de pin à disposition, vous pouvez opter pour des décorations en bois à peindre directement. Le choix est vaste. Il y en a de toutes les formes et pour tous les goûts, comme ce lot de 36 suspensions à 8,99 euros chez Cultura.

Comment faire de jolis photophores et bougies?

Pour réaliser de belles bougies, vous pouvez par exemple utiliser des pots de yaourt en verre en guise de photophores. Vous les garnirez ensuite d'une bougie chauffe-plats après les avoir décorés ou peints. Vous pouvez également opter pour un coffret de bougies à peindre ( 15,99 euros chez Cultura) ou vous lancer dans la confection de bougies à la cannelle pour 18,83 euros au BHV (partenaire The Corner *).

Enfin, vous trouverez aussi des kits comprenant plusieurs activités déjà prêtes , à partir de 15,99 euros chez Cultura.

