Quelles sont les enseignes alimentaires préférées des Français ?

Dans la catégorie boulangerie, c'est « L'atelier Papilles » qui domine le classement. (illustration) (Philippe Ramakers / Pixabay)

Quelles sont les meilleures enseignes alimentaires selon les Français ? L'institut d’études Statista a réalisé une vaste enquête commandée par Capital pour répondre à cette question. Quinze mille personnes ont été invitées à noter une liste d'enseignes classées par secteur sur la base de trois critères : leur envie de les recommander auprès de leurs proches, l’attention des vendeurs et le niveau d’expertise.

E.Leclerc se distingue

Ainsi, du côté des boulangeries, c'est l'enseigne « L'atelier Papilles » qui arrive en tête avec une note moyenne de 8,13 sur 10, devant Feuillette (8,08) et Maison Bécam (8,05). Dans la catégorie des drive, E.Leclerc se détache (8,08) devant U Drive (8) et le Drive Intermarché (7,95). Pour les magasins bio, Léopold, petite chaîne originaire de Gironde, se distingue (8,5) devant So.bio (8,08) et Biocoop (7,95).

Dans la catégorie des produits surgelés, les sondés ont plébiscité Thiriet (8,14) devant Picard (8,1) et Ecomiam (7,72). Pour les magasins « multifrais » , Grand Frais (8,01) est devancé par Novoviande (8,12). E.Leclerc domine le palmarès des hypermarchés avec une moyenne de 7,68, devant Hyper U (7,55).