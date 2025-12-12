Quel est le vrai coût d’un potager d’intérieur?

Les mini-potagers urbains séduisent, mais les prix varient de 20 euros à 200 euros. ( crédit photo : Getty Images/Image Source )

Le mini-potager séduit les Français

Selon une étude de l’Observatoire Gamm vert de l’Autoproduction réalisée en 2024 avec L’ObSoCo, 32 millions de Français pratiquent aujourd’hui au moins une activité d’autoproduction. Parmi eux, près de 29 millions cultivent des fruits, des légumes ou des plantes aromatiques. Cette progression, en hausse de trois points par rapport à 2022, reflète la volonté de consommer de meilleurs produits, de maîtriser davantage ce que l’on mange et, surtout, de réaliser des économies au quotidien. Même sans jardin ni grande terrasse, il est devenu possible de cultiver quelques légumes ou aromates chez soi. Depuis plusieurs années, les mini-potagers d’intérieur se développent dans les cuisines et les salons, notamment chez les citadins. Ils répondent à l’envie d’autonomie, de réduction du gaspillage et au plaisir simple de voir pousser ses plantes sous ses yeux. Basilic, persil, ciboulette, tomates cerises ou même fraises peuvent désormais se cultiver en intérieur. Le coût varie toutefois sensiblement d’un modèle à l’autre, ce qui incite à choisir un système adapté à son budget.

Ces modèles de potager permettre de cultiver chez soi à moindre coût

Pour un bon compromis entre budget, rendement et simplicité, plusieurs potagers d’intérieur automatisés peuvent faire l’affaire. Le Yoocaa Jardin d’herbes hydroponiques propose un éclairage LED ajustable, un arrosage automatique et la possibilité de cultiver jusqu’à douze plantes. Son prix se situe autour de 79 à 80 euros . Pour ceux disposant d’un peu d’espace sur un plan de travail ou près d’une fenêtre, ce type d’appareil représente une solution pratique pour obtenir des herbes fraîches tout au long de l’année. Ces modèles dits «milieu de gamme» conviennent bien aux foyers souhaitant régulièrement récolter sans consacrer trop de temps à l’entretien.

Pour un budget plus réduit, des solutions do-it-yourself (DIY) permettent de se lancer sans investissement important. Le kit de culture hydroponique avec lampe LED chez Leroy Merlin (partenaire The Corner *) est vendu autour de 56 euros . Il fournit l’essentiel: un bac, une lampe de croissance et un petit réservoir d’eau. Même s’il nécessite un peu plus d’attention, il suffit largement pour cultiver quelques herbes aromatiques dans une cuisine.

Dans la même gamme, le potager d’intérieur hydroponique Prêt à Pousser Smart Garden , généralement autour de 75 à 80 euros , offre une base accessible pour faire pousser herbes et petites plantes en limitant la complexité. Ces systèmes ne sont pas entièrement automatisés, mais ils permettent déjà de profiter d’aromates maison pour un coût maîtrisé tout en s’occupant un maximum de son espace. Ils s’adressent particulièrement aux débutants, aux petits espaces ou à ceux souhaitant évaluer l’intérêt d’un potager intérieur avant d’investir davantage.

Les potagers connectés haut de gamme

Les modèles plus avancés misent sur le confort maximal et un design soigné. Le Smart Garden 9 de Click & Grow est un potager connecté, doté d’une lampe LED, d’un arrosage automatique et de capsules prêtes à l’emploi. Il permet de cultiver différentes plantes simultanément pour un coût élevé: 199,95 euros . Le principal avantage de ces potagers haut de gamme est de permettre une production toute l’année, même en hiver ou dans les appartements peu lumineux. Il faut également acheter des capsules ou des nutriments pour pouvoir cultiver. Ces systèmes s’adressent surtout aux personnes souhaitant cultiver en intérieur sur le long terme.

Il faudra également retenir qu’un potager connecté avec lampe LED allumée 16 heures par jour consomme de 5 à 15 kWh par mois, soit 1 à 3 euros d’électricité supplémentaires sur la facture. À l’inverse, un potager DIY a besoin uniquement de la lumière naturelle ou d’une lampe basse consommation à 10 euros pour prospérer. Sur un an, un potager high-tech peut coûter jusqu’à 100 euros en consommables, contre moins de 10 euros pour un potager DIY. Enfin, le rendement est souvent décevant pour les néophytes. Un potager connecté produit en moyenne 50 à 100 grammes de basilic par mois. Cela vient agrémenter 2 à 3 salades, loin de l’autosuffisance annoncée.

Menthe, basilic, radis… quelle culture vaut vraiment le coup? Certaines plantes offrent un vrai avantage économique lorsqu’on les cultive soi-même. La menthe, vendue autour de 1,20 euro la botte en magasin, pousse en continu et permet d’éviter des achats répétés. Le basilic suit la même logique: un pot frais coûtant souvent de 2 à 2,50 euros , un seul plant en intérieur fournit plusieurs semaines de feuilles. Les radis sont tout aussi rentables, grâce à une croissance très rapide et des récoltes fréquentes. Ces cultures figurent parmi les plus intéressantes pour réduire ses dépenses tout en profitant d’aromates et de légumes toujours frais.

