 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quel est le vrai coût d’un potager d’intérieur?
information fournie par Le Particulier pour Conso 12/12/2025 à 08:30
Temps de lecture: 4 min

Les mini-potagers urbains séduisent, mais les prix varient de 20 euros à 200 euros. ( crédit photo : Getty Images/Image Source )

Les mini-potagers urbains séduisent, mais les prix varient de 20 euros à 200 euros. ( crédit photo : Getty Images/Image Source )

Cultiver ses propres herbes et petits légumes devient accessible, même en appartement. Les mini-potagers d’intérieur séduisent ceux voulant consommer plus frais tout en maîtrisant leur budget. Du modèle économique aux systèmes entièrement automatisés, ces solutions s’adaptent à tous les budgets et permettent de récolter chez soi, toute l’année. Voici comment choisir le bon — et éviter les mauvaises surprises.

Le mini-potager séduit les Français

Selon une étude de l’Observatoire Gamm vert de l’Autoproduction réalisée en 2024 avec L’ObSoCo, 32 millions de Français pratiquent aujourd’hui au moins une activité d’autoproduction. Parmi eux, près de 29 millions cultivent des fruits, des légumes ou des plantes aromatiques. Cette progression, en hausse de trois points par rapport à 2022, reflète la volonté de consommer de meilleurs produits, de maîtriser davantage ce que l’on mange et, surtout, de réaliser des économies au quotidien. Même sans jardin ni grande terrasse, il est devenu possible de cultiver quelques légumes ou aromates chez soi. Depuis plusieurs années, les mini-potagers d’intérieur se développent dans les cuisines et les salons, notamment chez les citadins. Ils répondent à l’envie d’autonomie, de réduction du gaspillage et au plaisir simple de voir pousser ses plantes sous ses yeux. Basilic, persil, ciboulette, tomates cerises ou même fraises peuvent désormais se cultiver en intérieur. Le coût varie toutefois sensiblement d’un modèle à l’autre, ce qui incite à choisir un système adapté à son budget.

Ces modèles de potager permettre de cultiver chez soi à moindre coût

Pour un bon compromis entre budget, rendement et simplicité, plusieurs potagers d’intérieur automatisés peuvent faire l’affaire. Le Yoocaa Jardin d’herbes hydroponiques propose un éclairage LED ajustable, un arrosage automatique et la possibilité de cultiver jusqu’à douze plantes. Son prix se situe autour de 79 à 80 euros . Pour ceux disposant d’un peu d’espace sur un plan de travail ou près d’une fenêtre, ce type d’appareil représente une solution pratique pour obtenir des herbes fraîches tout au long de l’année. Ces modèles dits «milieu de gamme» conviennent bien aux foyers souhaitant régulièrement récolter sans consacrer trop de temps à l’entretien.

Pour un budget plus réduit, des solutions do-it-yourself (DIY) permettent de se lancer sans investissement important. Le kit de culture hydroponique avec lampe LED chez Leroy Merlin (partenaire The Corner *) est vendu autour de 56 euros . Il fournit l’essentiel: un bac, une lampe de croissance et un petit réservoir d’eau. Même s’il nécessite un peu plus d’attention, il suffit largement pour cultiver quelques herbes aromatiques dans une cuisine.

Dans la même gamme, le potager d’intérieur hydroponique Prêt à Pousser Smart Garden , généralement autour de 75 à 80 euros , offre une base accessible pour faire pousser herbes et petites plantes en limitant la complexité. Ces systèmes ne sont pas entièrement automatisés, mais ils permettent déjà de profiter d’aromates maison pour un coût maîtrisé tout en s’occupant un maximum de son espace. Ils s’adressent particulièrement aux débutants, aux petits espaces ou à ceux souhaitant évaluer l’intérêt d’un potager intérieur avant d’investir davantage.

Les potagers connectés haut de gamme

Les modèles plus avancés misent sur le confort maximal et un design soigné. Le Smart Garden 9 de Click & Grow est un potager connecté, doté d’une lampe LED, d’un arrosage automatique et de capsules prêtes à l’emploi. Il permet de cultiver différentes plantes simultanément pour un coût élevé: 199,95 euros . Le principal avantage de ces potagers haut de gamme est de permettre une production toute l’année, même en hiver ou dans les appartements peu lumineux. Il faut également acheter des capsules ou des nutriments pour pouvoir cultiver. Ces systèmes s’adressent surtout aux personnes souhaitant cultiver en intérieur sur le long terme.

Il faudra également retenir qu’un potager connecté avec lampe LED allumée 16 heures par jour consomme de 5 à 15 kWh par mois, soit 1 à 3 euros d’électricité supplémentaires sur la facture. À l’inverse, un potager DIY a besoin uniquement de la lumière naturelle ou d’une lampe basse consommation à 10 euros pour prospérer. Sur un an, un potager high-tech peut coûter jusqu’à 100 euros en consommables, contre moins de 10 euros pour un potager DIY. Enfin, le rendement est souvent décevant pour les néophytes. Un potager connecté produit en moyenne 50 à 100 grammes de basilic par mois. Cela vient agrémenter 2 à 3 salades, loin de l’autosuffisance annoncée.

Menthe, basilic, radis… quelle culture vaut vraiment le coup?

Certaines plantes offrent un vrai avantage économique lorsqu’on les cultive soi-même. La menthe, vendue autour de 1,20 euro la botte en magasin, pousse en continu et permet d’éviter des achats répétés. Le basilic suit la même logique: un pot frais coûtant souvent de 2 à 2,50 euros , un seul plant en intérieur fournit plusieurs semaines de feuilles. Les radis sont tout aussi rentables, grâce à une croissance très rapide et des récoltes fréquentes. Ces cultures figurent parmi les plus intéressantes pour réduire ses dépenses tout en profitant d’aromates et de légumes toujours frais.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez Leroy Merlin .

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

5 plantes aromatiques et légumes à planter cet hiver

4 cures détox de moins de 20 euros à plus de 2 000 euros pour bien commencer le printemps

Changement de saison: 5 astuces pour garder la forme à moins de 10 euros

A lire aussi

  • Couple : l’indépendance financière des femmes menacée ?
    Couple : l’indépendance financière des femmes menacée ?
    information fournie par BoursoBank Clients 12.12.2025 08:30 

    Près d'une femme sur trois n'a pas de compte bancaire personnel, et beaucoup subissent des violences économiques. Une étude Ifop révèle un recul inquiétant de l'autonomie financière, alors que les banques jouent un rôle clé pour accompagner et protéger.

  • Les prix des carburants varient beaucoup d'une région à l'autre. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)
    Dans quelles régions le carburant est-il le moins cher ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 11.12.2025 16:49 

    D'une région à une autre, les prix des carburants peuvent considérablement varier. Voici où vous trouverez les stations-service les moins chères. Les prix à la pompe font le grand écart d'une région à l'autre. Entre la Bretagne, région la moins chère dans ce domaine, ... Lire la suite

  • L'habillage éthique désigne le recours à certaines valeurs comme éléments de langage, voire comme accessoires de communication. (crédit : Adobe Stock)
    «Habillage éthique», ou le marketing de la vertu en trompe-l’œil
    information fournie par The Conversation 11.12.2025 16:30 

    Responsables, inclusives, engagées… Nombreuses sont les marques revendiquant des valeurs fortes. Mais ces promesses restent parfois en surface. C'est ce que met en perspective le terme d'«habillage éthique», la stratégie de communication d'une entreprise ou d'une ... Lire la suite

  • Comment expliquer la double impression de mauvais goût et de poésie suscitée par les boules à neige? (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Les boules à neige: le triomphe du mauvais goût?
    information fournie par The Conversation 11.12.2025 14:00 

    Les boules à neige: mauvais goût ou poésie? Si des boules à neige sont vendues dans les magasins de décoration et de cadeaux à l'approche de Noël, on en trouve toute l'année dans les boutiques de souvenirs, souvent sans lien avec l'hiver et ses festivités. Qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank