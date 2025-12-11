Dans quelles régions le carburant est-il le moins cher ?

Les prix des carburants varient beaucoup d'une région à l'autre. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Les prix à la pompe font le grand écart d'une région à l'autre. Entre la Bretagne, région la moins chère dans ce domaine, et l'Ile-de-France ou la Corse, régions les moins bien loties, la différence de tarif flirte avec les 25 centimes, rapporte L'indépendant . Dans le Finistère, le litre de gazole coûte en moyenne 1,593 euro, contre 1,836 euro à Paris ou 1,787 euro en Haute-Corse. Au final, la différence de prix peut grimper à près de 12,5 euros pour un plein de 50 litres.

La concurrence joue un rôle crucial sur les prix

Même constat pour l'essence. Le sans-plomb 95/E10 s'affiche en moyenne à 1,632 euro le litre dans le Finistère, 1,635 euro dans la Loire-Atlantique ou encore 1,645 euro dans le Morbihan. A Paris ou en Corse, le tarif flambe jusqu'à 1,83 euro. Il est également particulièrement élevé en Savoie (1,767 euro) et dans les Hauts-de-Seine (1,764) ou l’Yonne (1,762).

Comment expliquer de tels écarts ? D'abord par une concurrence moins importante dans les zones urbaines, comme en région francilienne. Les stations-service de la grande distribution sont en effet moins présentes. Ensuite, par les taxes appliquées sur les carburants, puisque l'Ile-de-France applique par exemple une majoration pour financer les transports en commun. Enfin, pour les territoires éloignés des grandes installations, par le coût du transport qui se répercute sur le prix du carburant.