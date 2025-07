Quel budget prévoir pour un safari en Tanzanie?

La Tanzanie est une destination de rêve pour les amoureux d’animaux sauvages. ( crédit photo : Getty Images )

Vous rêvez de partir à la découverte des plus beaux parcs nationaux de Tanzanie, et d'observer les cinq mammifères emblématiques d'Afrique, ou «Big Five», dans leur milieu naturel? Voici les principaux postes de dépenses à prévoir pour organiser un voyage inoubliable.

Les billets d'avion

Il existe trois aéroports internationaux en Tanzanie. Le plus abordable est également le plus grand, à savoir celui de Dar Es-Salaam. Les vols vers Zanzibar et l'aéroport du Kilimandjaro coûtent généralement plus cher. Les prix varient selon la destination et la saison. Comptez entre 600 et 900 euros pour un vol en classe économique.

L'hébergement

Le coût de l'hébergement est très variable selon le type de logement (hôtel, camps de toile, lodge, camping), le niveau de prestation, mais aussi l'emplacement. Les hébergements situés au cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles sont les plus prisés, donc les plus chers. Les visiteurs passant la nuit dans un parc doivent acquitter une taxe additionnelle. Sur Booking.com (partenaire The Corner *), les tarifs pour une nuit en pension complète dans le célèbre parc de Serengeti au mois de décembre s'étendent de 100 euros pour un camping à plus de 1.000 euros pour un camp de toile ou un lodge haut de gamme.

Le transport sur place

Vous vous déplacerez généralement à bord d'un 4×4 accompagné d'un chauffeur-guide local certifié. La meilleure option pour réaliser un safari est de passer par une agence de voyages. Celle-ci vous proposera des circuits tout compris avec un ou deux jours pour la visite d'un parc, ou une semaine pour un safari itinérant vous permettant de découvrir 4 ou 5 réserves. Il est également possible de réserver des safaris auprès d'agences locales. Cette solution est la plus adaptée pour faire un safari court, dans une seule réserve.

Les droits d'entrée dans les réserves et parcs nationaux

Ces frais sont souvent oubliés ou sous-estimés. Ils peuvent pourtant représenter plus de 50% du budget safari. Prévoyez en moyenne entre 50 et 100 euros par jour et par adulte selon les parcs. À cela, s'ajoutent les frais d'entrée du véhicule, pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros. Dans les parcs les plus onéreux, comme l'aire de conservation du Ngorongoro, la demi-journée avec les entrées et la location d'une jeep avec chauffeur est facturée autour de 500 euros . Vous devrez ajouter les frais de concession si vous souhaitez dormir sur place (entre 30 et 55 euros par adulte).

Comment réduire le coût de votre safari en Tanzanie?

Le budget total à prévoir pour un safari en Tanzanie est d'au moins 350 à 400 euros par personne et par jour. Pour un séjour comprenant la visite des parcs les plus réputés et des hébergements de meilleur standing, la fourchette sera comprise entre 500 et 600 euros par jour. Sur Promovacances (partenaire The Corner *), le circuit safari de 10 jours entre grands parcs et lacs du nord de la Tanzanie est proposé à partir de 3.495 euros par personne, tout compris.

Pour faire des économies, si vous en avez la possibilité, mieux vaut voyager en dehors de la haute saison, qui s'étend de mai à octobre, pour économiser sur le prix du vol et de l'hébergement. Vous pouvez aussi vous tourner vers des hébergements en dehors des parcs. Le camping ou les chambres d'hôtes peuvent être des options moins coûteuses. De plus, vous ferez des économies en visitant des parcs moins onéreux. En effet, d'une réserve à l'autre, le prix d'entrée peut être multiplié par 5. Les parcs nationaux situés au sud du pays sont généralement moins chers, mais attention aux frais de déplacement dans les régions les plus reculées. Les logements y sont en général plus chers, car ils sont moins nombreux et plus haut de gamme. Choisir des parcs rapprochés peut également vous aider à réduire le budget consacré à l'essence. Enfin, vous pouvez privilégier un combiné entre safari et plage. Vous consacrerez ainsi une partie du séjour à la visite de parcs animaliers, et l'autre à la découverte de l'archipel de Zanzibar, où les hôtels sont moins chers que les lodges de brousse. Sur Promovacances , vous trouverez un circuit de 9 jours avec safari au cœur du parc de Tarangire, découverte du cratère du Ngorongoro et séjour à Zanzibar à partir de 2.625 euros , tout compris.

Du reste, vous pouvez également opter pour une destination moins coûteuse: il est possible de faire de très beaux safaris dans d'autres pays où les prix sont plus bas comme le Kenya ou l'Afrique du Sud.

Les formalités administratives à effectuer avant votre départ Vous aurez besoin d'un visa pour vous rendre en Tanzanie (environ 50 euros ). Côté santé, assurez-vous que votre vaccin contre l'hépatite A est à jour. L'Institut Pasteur recommande également la vaccination contre la fièvre jaune en cas d'exposition importante aux piqûres de moustiques.

