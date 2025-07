Argent : quel est le meilleur moment pour acheter les fournitures scolaires de ses enfants à moindre prix ?

Quel est le meilleur moment pour acheter les fournitures scolaires ? Un indice ce n'est pas à la rentrée. (Crédits photo: © S. Leitenberger - stock.adobe.com)

Cahiers, stylos, classeurs, agendas, feuilles… acheter les fournitures scolaires de ses enfants coûte cher. Et si, pour réduire son budget, la solution était d'anticiper ces achats dès le début de l'été ?

Tous les ans, l'UFC – Que Choisir réalise un relevé de prix sur les fournitures scolaires nécessaires aux écoliers, collégiens et lycéens. Une étude qui permet à l'association de consommateurs de mieux évaluer l'évolution des prix d'une année à une autre, mais également entre le début des grandes vacances et la rentrée de septembre. Et selon l'UFC – Que Choisir, il existe bel et bien un moment idéal pour acheter les fournitures scolaires de ses enfants au meilleur prix.

Une explosion des prix des fournitures scolaires à la rentrée

Vous avez déjà reçu la liste des fournitures scolaires à acheter pour la prochaine rentrée de vos enfants ? Vous pouvez anticiper l'achat de certaines fournitures classiques en l'absence de liste précise ? Ne tardez pas à faire vos achats ! En effet, selon l'étude annuelle menée par l'association de consommateurs UFC – Que Choisir et publiée le 15 juillet dernier, les prix des diverses fournitures scolaires sont moins élevés au cours de l'été, entre début juillet fin août.

A contrario, à compter de la rentrée scolaire, les tarifs explosent, bondissant de 10 % entre la fin des grandes vacances et la mi-septembre. Pour limiter le budget à consacrer à ce poste de dépenses, il est donc préférable d'anticiper les achats de fournitures scolaires afin de les réaliser au cours des vacances estivales. Dans son étude, l'UFC – Que Choisir souligne que "le prix des fournitures baisse légèrement durant l'été", diminuant même d'environ 2 % entre début juillet début août.

Côté aides à l'achat des fournitures scolaires, les foyers les plus modestes peuvent compter sur l'Allocation de rentrée scolaire (ou ARS). Versée par la CAF pendant le mois d'août, les dates des virements viennent d'être dévoilées .

Son montant ? 423,48 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, 446,85 euros entre 11 et 14 ans et 462,33 euros pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans scolarisés en France métropolitaine. Le versement de l'ARS est automatique, sauf pour les enfants de 16 à 18 ans, pour lesquels une déclaration est à effectuer.

Les prix des fournitures scolaires globalement en hausse en 2025

Dans son étude, l'UFC – Que Choisir ne s'est pas seulement intéressé à l'évolution des prix des fournitures scolaires pendant la saison estivale, mais également d'une année à une autre. Entre juillet 2024 et juillet 2025, l'association de consommateurs a ainsi relevé une hausse globale des prix pratiqués de 2 %, en lien avec l'inflation, après une baisse de 1 % en 2024 et une explosion des tarifs au cours de l'été 2023.

En 2023, le prix des fournitures scolaires avait bondi de 10 % sur fond de guerre en Ukraine et de hausse du prix de plusieurs matières premières, à commencer par la pâte à papier. Dans le détail, l'étude de l'UFC – Que Choisir souligne que 23 des 118 produits passés au crible ont vu leur prix baisser de 2 % ou moins cette année. 54 produits ont bénéficié d'une stabilité des prix, et 41 ont vu leur prix augmenter de 2 % ou plus l'espace d'un an.

De manière générale, la hausse actuelle, bien que raisonnable, maintient un niveau de prix élevé pour les fournitures scolaires. Une situation qui perdure en raison des coûts liés à l'énergie, au transport et à l'emballage, qui restent élevés. La réduction du nombre d'élèves, estimée entre 110 000 et 120 000 chaque année, joue également en la défaveur des consommateurs, les distributeurs limitant le nombre d'offres promotionnelles.