 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatorze allers-retours entre Paris et Lyon dès 23 euros : Trenitalia monte en puissance en France
information fournie par Boursorama avec Newsgene 15/09/2025 à 14:53
Temps de lecture: 1 min

Trenitalia assurera bientôt 14 allers-retours par jour en semaine entre Paris et Lyon. (Mood101 / Pixabay)

Trenitalia assurera bientôt 14 allers-retours par jour en semaine entre Paris et Lyon. (Mood101 / Pixabay)

Trenitalia va renforcer considérablement son offre sur la ligne Paris-Lyon. La compagnie ferroviaire italienne va ajouter cinq allers-retours par jour à partir du 14 décembre 2025.

Trenitalia continue de miser sur les lignes phares du réseau ferroviaire français. La compagnie italienne a ainsi annoncé qu'elle allait ajouter courant décembre 2025 cinq allers-retours supplémentaires en semaine entre Paris et Lyon, rapporte RMC Info . Elle assura alors cette liaison 14 fois par jour en TGV, contre 24 pour la SNCF.

Trenitalia évoque un « tournant décisif dans son développement en France » , dans un communiqué publié ce mercredi 10 septembre . La vente des billets pour la saison hivernale (jusqu'à mi-mars) a ouvert ce lundi 15 septembre sur les trois lignes Paris–Lyon, Paris–Marseille et Paris–Milan.

Des billets dès 23 euros entre Paris et Lyon

La politique tarifaire reste agressive afin de concurrencer la compagnie française. En effet, entre Paris et Lyon, les prix des billets de train commencent à seulement 23 euros. « Plus d’un tiers de l’offre sera assurée par Trenitalia entre les deux métropoles, illustrant le virage pris par la compagnie vers une présence forte et durable sur cet axe stratégique » , affirme Trenitalia.

Sur la ligne Paris-Marseille, il faut compter 27 euros et entre Paris et Milan, les billets les moins chers sont à 35 euros.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • L'indice de durabilité prend en compte la réparabilité et la fiabilité des appareils électroménager (Crédits: Adobe Stock - IA)
    Conso : 5 questions sur l’indice de durabilité
    information fournie par BoursoBank 15.09.2025 12:00 

    Vous devez acheter un lave-linge pour équiper votre nouveau logement ou remplacer en urgence votre téléviseur tombé en panne ? Pour faire votre choix parmi les nombreux modèles proposés par les fabricants, un nouveau critère à surveiller est l'indice de durabilité ... Lire la suite

  • Avec 265,2 millions de visionnages, Squid Game est à ce jour la série qui a été la plus vue sur Netflix. (crédit : Adobe Stock)
    Comment s’explique l’improbable succès de «Squid Game» ?
    information fournie par The Conversation 15.09.2025 12:00 

    La saison 2 de la série la plus regardée de l'histoire de Netflix est sorti le 26 décembre 2024. Pourquoi une tel succès? Article garanti sans spoilers. Avec 265,2 millions de visionnages, Squid Game est à ce jour la série qui a été la plus vue sur Netflix. En ... Lire la suite

  • Si les livraisons en point relais sont moins chères et plus écologiques, les clients préfèrent la livraison à domicile. ( crédit photo : Getty Images )
    Livraison ou point relais: quel est le mode le plus écologique et économique?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 15.09.2025 10:15 

    Avec l’explosion du e-commerce, les options de livraison se multiplient: à domicile, en point relais, en consigne automatique… Quel choix allège la facture et l’empreinte carbone? Derrière chaque option, se cachent des coûts pour la planète et pour votre portefeuille. ... Lire la suite

  • Dans les cercles les plus distingués, l'expression «bon appétit» est tout simplement jugée inconvenante. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Pourquoi «bonne dégustation» remplace «bon appétit» dans les restaurants ?
    information fournie par The Conversation 14.09.2025 16:30 

    «Bon appétit» ou «bonne dégustation»? Derrière ce choix apparemment anodin se cache un débat qui révèle de subtiles tensions entre évolutions linguistiques et volonté d'exprimer un rang social. Traditionnellement, «bon appétit» était la formule courante pour souhaiter ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank