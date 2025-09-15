Quatorze allers-retours entre Paris et Lyon dès 23 euros : Trenitalia monte en puissance en France

Trenitalia assurera bientôt 14 allers-retours par jour en semaine entre Paris et Lyon. (Mood101 / Pixabay)

Trenitalia continue de miser sur les lignes phares du réseau ferroviaire français. La compagnie italienne a ainsi annoncé qu'elle allait ajouter courant décembre 2025 cinq allers-retours supplémentaires en semaine entre Paris et Lyon, rapporte RMC Info . Elle assura alors cette liaison 14 fois par jour en TGV, contre 24 pour la SNCF.

Trenitalia évoque un « tournant décisif dans son développement en France » , dans un communiqué publié ce mercredi 10 septembre . La vente des billets pour la saison hivernale (jusqu'à mi-mars) a ouvert ce lundi 15 septembre sur les trois lignes Paris–Lyon, Paris–Marseille et Paris–Milan.

Des billets dès 23 euros entre Paris et Lyon

La politique tarifaire reste agressive afin de concurrencer la compagnie française. En effet, entre Paris et Lyon, les prix des billets de train commencent à seulement 23 euros. « Plus d’un tiers de l’offre sera assurée par Trenitalia entre les deux métropoles, illustrant le virage pris par la compagnie vers une présence forte et durable sur cet axe stratégique » , affirme Trenitalia.

Sur la ligne Paris-Marseille, il faut compter 27 euros et entre Paris et Milan, les billets les moins chers sont à 35 euros.