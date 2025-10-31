 Aller au contenu principal
Quand la SNCF va-t-elle lancer la vente des billets de train pour les vacances d'hiver ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 31/10/2025 à 16:04
Temps de lecture: 1 min

Vous pourrez acheter vos billets de train pour les vacances d'hiver à partir du 12 novembre 2025. (illustration) (Inkflo / Pixabay)

La SNCF va ouvrir les réservations pour les vacances d'hiver le 12 novembre prochain. Mieux vaut s'y prendre tôt pour avoir de la place...

C'est le 12 novembre prochain que la SNCF ouvrira la vente des billets de train pour les vacances d'hiver qui s'étaleront du 7 février au 9 mars 2026. A cette date, la compagnie ferroviaire lancera en effet la commercialisation des TGV et trains Intercités pour les trajets du 8 janvier au 29 mars 2026.

Des réservations jusqu'au 3 juillet pour les grandes lignes vers Paris

Sur son site, la SNCF indique que les réservations seront même ouvertes jusqu'au 3 juillet pour les trajets en TGV Inoui « sur les axes Paris vers Lyon, Marseille, Montpellier, Toulon, Nice et plein d'autres destinations vers le sud-est » . Si vous avez l'habitude de voyager en Ouigo, sachez que les réservations pour cette période (et jusqu'au 3 juillet 2026) sont déjà ouvertes depuis le 1er octobre. Pour les TER, les réservations sont toujours possibles entre trois et cinq mois à l’avance selon les régions.

Selon la compagnie, réserver au moment de l'ouverture des ventes offre plusieurs avantages. « Vous avez de la place, les trains ne sont pas encore pleins, avec plus de chance d'être assis ensemble quand vous êtes en groupe, explique la SNCF. Vous avez davantage de choix d'horaires existants. Vous pouvez réserver votre voyage en avance » . En revanche, ce n'est pas la garantie de profiter des meilleurs tarifs.

