Bonus fidélité cachés: comment cumuler des centaines d’euros chaque année?

Les programmes de fidélité des enseignes permettent aux consommateurs d’économiser plusieurs centaines d’euros par an. ( crédit photo : Getty Images )

Les enseignes de la grande distribution misent sur la fidélisation

Selon Kantar, un foyer français fréquente en moyenne 9 enseignes différentes. Leclerc, Système U (partenaire The Corner *) et Intermarché affichent les meilleurs taux de fidélité. D’après une étude de NielsenIQ, en 2023, les acteurs de la grande distribution proposaient en moyenne 27% de remises immédiates, 9% de promotions en cagnottage, et 48% de lots virtuels (c’est-à-dire composés de plusieurs références identiques).

Cagnottez en achetant dans certains rayons et à des moments précis de la semaine

Le principe de la cagnotte est simple: le client cumule des euros correspondant à un pourcentage de ses achats sur sa carte fidélité. La somme peut être déduite à sa demande lors d’un prochain passage en caisse. Vous pouvez vider votre cagnotte régulièrement, ou la laisser grossir en prévision de dépenses importantes, au moment de la période des fêtes par exemple.

Carrefour (partenaire The Corner *) a dévoilé son nouveau programme de fidélité, baptisé «Le Club» en janvier 2025. Il est désormais valable partout, des magasins de proximité, comme Carrefour City, Express et Contact, aux hypermarchés. Les membres du «Club» bénéficient de 10% de remise sur les fruits et légumes et les produits Carrefour Bio. Ce montant est porté à 15% pour les détenteurs de la carte Pass (carte payante au prix de 18 euros par an). Ces derniers profitent également de 15% de remise sur l’ensemble des produits de marques distributeur (MDD) tous les mardis.

par an). Ces derniers profitent également de 15% de remise sur l’ensemble des produits de marques distributeur (MDD) tous les mardis. Le programme de fidélité d’Auchan (partenaire The Corner *) a également évolué début 2025. Les porteurs de la carte «Waaoh» cagnottent 10% sur leurs achats de produits frais le jour de leur choix. Cela comprend les fruits et légumes, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, la boulangerie, la pâtisserie, la fromagerie, la volaille, la rôtisserie et le traiteur. Cet avantage n’est pas valable le week-end, et le jour choisi ne peut être modifié qu’une fois par an. L’enseigne accorde également 5% de remise tous les jours sur ses marques alimentaires (Auchan Baby, Auchan Bio, Auchan Terroir…).

Intermarché propose 5% de réduction sur 100 produits de marques distributeur (Pâturages, Monique Ranou, Paquito, Chabrior), et jusqu’à 10% sur plus de 100 autres références. Tous les week-ends, vous cumulez 10% en avantage carte sur les fruits et légumes. Votre fidélité est récompensée: au bout de la quatrième visite dans le mois, vous profitez de 10% de remise supplémentaire.

Dans les magasins U, vous cumulez des «€ Carte U» que vous pouvez ensuite utiliser pour payer vos courses. Tous les mois, vous profitez de 20% de remise sur une sélection d’au moins 90 produits U du quotidien. Le jeudi, les réductions peuvent aller jusqu’à 34%. Lors des journées spéciales, 10% du montant total de votre ticket de caisse sont reversés sur votre carte de fidélité.

Comme ses concurrents, Leclerc échelonne les réductions selon les jours: 10% de remise en tickets Leclerc sur un rayon frais toutes les semaines, 34% en tickets Leclerc sur une sélection de produits le mercredi, et 34% en avantage immédiat sur une sélection de marques nationales le jeudi et le vendredi.

Recevez des promotions personnalisées en fonction de vos achats

Pour fidéliser davantage leur clientèle, les enseignes privilégient des remises ciblées plutôt que des offres génériques. Lorsque vous scannez votre carte en caisse, votre liste de courses est passée au crible pour vous proposer des réductions personnalisées en fonction de vos achats. Chez Intermarché, la communauté «familles nombreuses» bénéficie de 10% de remise sur plus de 100 produits du quotidien, et la communauté «Intermarché bébés» profite de réductions sur tout le rayon dédié.

Gagnez de l’argent grâce à ce bon plan encore méconnu

«Parcours gagnants» chez Leclerc, «Défis gagnants» chez Intermarché, «Challenge Fid’» chez Carrefour: grâce aux «défis» ou «parcours», vous pouvez cagnotter de l’argent en achetant des produits de certaines marques. Les défis changent tous les mois. Par exemple, vous recevez 2,5 euros pour 10 euros d’achat chez Lustucru, 1,50 euro pour 8 euros sur une sélection de produits de la marque Liebig, ou 2,50 euros dès 10 euros d’achat sur la gamme de sandwichs Sodebo. Grâce aux défis Waaoh, vous pouvez gagner jusqu’à 300 euros par an en choisissant jusqu’à dix défis tous les deux mois sur l’application ou le site Auchan.

Votre carte de fidélité vous offre des réductions sur vos courses alimentaires, mais pas seulement

Les grandes enseignes proposent souvent des avantages serviciels chez des partenaires. Grâce à la carte Lidl+, vous profitez de réductions sur les VTC Bolt, les tirages photo Cheerz, les coffrets Wonderbox ou même sur votre facture EDF. Les clients des magasins U bénéficient de remises pouvant aller jusqu’à 76% sur 450 titres de presse, avec jusqu’à 20 euros versés sur leur carte fidélité pour toute souscription d’un abonnement. Les membres du Club Carrefour ont accès à des tarifs préférentiels chez Carrefour Assurances et Carrefour Voyages.

C’est quoi le cashback? Le cashback est une technique marketing permettant de récupérer une partie de l’argent dépensé lors d’un achat. Le consommateur paie l’intégralité de sa commande. Quelques jours plus tard, il récupère un pourcentage de la somme via un virement, sous forme de cagnotte ou de bon d’achat. Les principaux acteurs du marché du cashback sont iGraal, Poulpeo, Capital Koala et eBuyClub. La plupart des grandes banques disposent également de leur programme de cashback.

