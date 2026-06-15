Quand débutent les soldes d’été 2026 ? Attention, les dates varient en fonction des départements

Pour la majorité des départements métropolitains, les soldes d'été débuteront le mercredi 24 juin 2026 et prendront fin le mardi 21 juillet 2026. (gonghuimin468 / Pixabay)

L'été approchant à grand pas, vous vous demandez peut-être quand débutera la traditionnelle période des soldes estivales. Voici la réponse : mercredi 24 juin 2026 à 8 heures du matin ! Les petits prix s'achèveront quatre semaines plus tard, le mardi 21 juillet 2026. Comme l'indique le site Internet Service Public , ces dates s'appliquent pour la majorité des départements métropolitains.

Pour rappel, des dates spécifiques s'appliquent pour la Corse (du 8 juillet au 4 août), la Guadeloupe (du 26 septembre au 23 octobre), la Martinique (du 1er au 28 octobre), la Réunion (du 7 février au 6 mars), Saint-Pierre-et-Miquelon (du 15 juillet au 11 août), Saint-Barthélemy (du 10 octobre au 6 novembre) et Saint-Martin (du 10 octobre au 6 novembre).

Des règles strictes

Quid du e-commerce ? Le site précise que « les dates des soldes du commerce en ligne ou vente à distance sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise » . Ces quatre semaines de remises répondent à des règles bien précises : tout d'abord, la distinction entre les articles soldés et non soldés doit être clairement affichée (étiquetage précis, localisation séparée dans le magasin...)

En outre, le vendeur doit clairement signaler les rabais proposés par rapport à un prix de référence réel. « Il est ainsi interdit d'augmenter le prix d'un produit avant la période des soldes, dans le but de faire croire à une offre promotionnelle plus importante qu'elle ne l'est réellement » , prévient Service Public, ajoutant que les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois avant le début des soldes.