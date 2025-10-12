Produits ménagers faits maison: de vraies économies?

Fabriquer soi-même ses produits ménagers est vraiment rentable. (crédit : Adobe Stock)

Inflation, environnement ou climat… de plus en plus de consommateurs achètent autrement et font le choix de produits ménagers faits maison. Est-ce vraiment économique et rapide à préparer? Y a-t-il de réels bénéfices?

Un grand ménage à moins d'un euro!

Le produit ménager avec le meilleur rapport qualité-prix reste le vinaigre blanc de nos grands-mères. Il désinfecte et désodorise tout en enlevant le calcaire de la robinetterie, adoucissant le linge ou rendant les vitres éclatantes! Il n'est pas nécessaire d'utiliser de grandes quantités de vinaigre pour profiter de ses vertus nettoyantes.

Pour l'utiliser comme adoucissant, il suffit de placer un verre de vinaigre dans le bac prévu à cet effet dans le lave-linge. L'odeur disparaît au séchage. Pour désinfecter des toilettes, trois tasses de vinaigre blanc sont largement suffisantes.

À savoir: l'idéal est de se procurer du vinaigre blanc à 8% d'acide acétique (au moins 5%). Il peut être utilisé brut, sans temps de préparation. Les prix démarrent, dans les grandes surfaces, autour de 0,55 centime le litre . Il est toujours moins cher d'acheter le vinaigre blanc vendu au rayon alimentation que celui proposé au rayon des produits ménagers.

Dégraisser son fond de casserole grâce aux cristaux de soude

Vendus 3,07 euros le kilo , les cristaux de soude permettent de récupérer un fond de casserole brûlé. L'investissement reste minime, pour un produit multifonction, facile à utiliser, sans préparation préalable. Il suffit d'en déposer une fine couche dans de l'eau bouillante au fond de la casserole et d'attendre quelques heures en refermant le couvercle. Vous n'aurez plus qu'à nettoyer. Ce produit est aussi un excellent détachant (tache de fruits, sang, graisse) et peut servir à nettoyer des surfaces très sales comme une hotte ou une poubelle.

Astuce: les cristaux de soude sont aussi reconnus pour redonner de l'éclat à la verrerie.

Faire briller ses sols pour pas cher grâce au mythique savon de Marseille

Incontournable, le savon de Marseille est aussi imbattable en matière de prix. Le bloc de 300 grammes est proposé à la vente autour des 2,31 euros . Privilégiez le savon de Marseille composé à 72% d'huiles végétales, de préférence sans huile de palme. Sans parfum, il a l'avantage de ne contenir ni additif chimique ni colorant. En le mélangeant à de l'eau chaude et du vinaigre blanc, vous obtenez un formidable nettoyant multisurface pour la maison.

Le savon de Marseille est aussi très efficace pour laver le linge. Pour faire une lessive maison en moins de 20 minutes, mélangez 150 grammes de savon de Marseille râpé dans un litre d'eau avec 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, le tout porté à ébullition. Une fois le savon de Marseille fondu, ajoutez 2 litres d'eau et portez de nouveau à ébullition. Laissez ensuite refroidir et ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles pour parfumer le tout à raison d'environ 10 gouttes par litre. Vous aurez ainsi une lessive maison, pas chère. Prévoyez une dose de 15 cl à 20 cl environ pour un cycle de lavage en machine.

Le savon noir, pour un liquide vaisselle bio à moins de 2,50 euros

Pour dégraisser les sols et nettoyer les taches, le savon noir est à la fois bio et efficace. Préférez le savon noir concentré entre 15 et 30%, de préférence à l'huile végétale (huile d'olive, huile de lin…). Les premiers prix démarrent à 2,25 euros le litre . Avec ce produit, vous fabriquez un liquide vaisselle bio à un prix imbattable.

Mélangez 40 grammes de savon noir à 20 grammes de savon de Marseille et à 4 cuillères à café de bicarbonate de soude dans une casserole d'eau bouillante. Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles pour parfumer le tout et le produit ménager est prêt à être utilisé.

À savoir: on peut également acheter le savon noir sous forme pâteuse.

Les produits indispensables pour se lancer dans le ménage fait maison Pour nettoyer un four, une brosse à dents ou une brosse à cheveux, vous pouvez aussi investir dans du bicarbonate de soude. La boîte de 500 grammes est proposée à 3,49 euros le kilo . Pour récurer sa maison du sol au plafond, 4 produits sont facilement disponibles: le vinaigre blanc, le savon noir, le savon de Marseille et les cristaux de soude. L'interaction entre ces différents produits permet de réaliser en peu de temps des nettoyants multisurfaces, des liquides vaisselle, de la lessive et même des produits dépoussiérants. En complément, les huiles essentielles parfumeront vos produits ménagers. Le flacon de 30 ml d'huile essentielle d'eucalyptus se vend autour des 15,40 euros .

