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Prix des appareils électroménagers : faut-il s'attendre à une envolée des prix à cause de la guerre au Moyen-Orient ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 05/06/2026 à 17:07
Temps de lecture: 1 min

Les prix de l'électroménager vont-ils eux aussi être impactés par le conflit au Moyen-Orient ? (illustration) (Photo Mix / Pixabay)

Les prix de l'électroménager vont-ils eux aussi être impactés par le conflit au Moyen-Orient ? (illustration) (Photo Mix / Pixabay)

Les prix des appareils électroménagers pourraient eux aussi augmenter sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient. En cause, la flambée du prix des composants électroniques.

La guerre au Moyen-Orient a eu un impact quasi immédiat sur l'inflation en France. Les prix des carburants se sont envolés mais pas seulement. En mai, la hausse des prix à la consommation a ainsi atteint 2,4% sur un an. Et un secteur est également particulièrement touché : l'électroménager.

Le coût des composants électroniques en hausse

D'après une étude Ifop réalisée pour le site Ledénicheur.fr et relayée par le groupe M6 , le prix des plaques de cuisson aurait augmenté de 53 % en six mois, celui des lave-vaisselle de 49 % et celui des ordinateurs de 45 %. En cause : la flambée du prix des composants électroniques. Les matières premières nécessaires à la fabrication des puces viennent en effet en grande partie du Moyen-Orient. D'après cette étude, les Français seraient donc nombreux à attendre avant de renouveler leurs appareils. 30 % d'entre eux ont déclaré reporter ou renoncer à leur achat d’électro-ménager ou d’électronique.

Cité par Capital , le Groupement des marques d'appareils pour la maison (Gifam) conteste cependant les résultats de cette étude. « A l’échelle globale, les prix du gros électroménager sont en baisse continue depuis plus d’un an (-3,5%) ». Comment expliquer un tel écart ? Ledénicheur.fr tiendrait compte de marketplaces qui vendent aussi auprès des professionnels

© Boursorama avec Newsgene
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