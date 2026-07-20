Vacances. Qui paie les réparations quand un objet abandonné sur l'autoroute provoque un accident ?

Si un objet crée un accident, les sociétés d'autoroute peuvent être tenues pour responsables dans certains cas. (illustration) (Tomwieden / Pixabay)

La route des vacances peut être semée d'embûches, au sens propre comme au sens figuré. Un objet abandonné sur l'autoroute peut provoquer des réparations coûteuses. C'est ce qui est arrivé à une téléspectatrice de TF1 Info .

Elle a roulé sur un objet métallique, ce qui a percé son réservoir d'essence. Si elle a réussi à faire jouer son assurance, elle s'est tout de même vu réclamer une franchise de 305 €. Mais est-ce que la société d'autoroute peut prendre à sa charge cette somme puisqu'elle est responsable de l'état des routes ?

Comment faire sa demande

En effet, les patrouilles doivent passer toutes les deux heures au même endroit. En cas d'accident, elles doivent intervenir tout de suite. Si l'objet métallique se trouvait sur la chaussée depuis plusieurs heures, la société d'autoroute peut être tenue comme pour responsable. Charge à elle de prouver que les employés ont inspecté cette portion de route en respectant cette règle grâce à des relevés de patrouilles ou de la vidéosurveillance.

Pour les automobilistes assurés tous risques et qui souhaitent que la société d'autoroute paie les dommages, les démarches peuvent paraître fastidieuses. Nos confrères conseillent de faire la demande par lettre recommandée. Avec le courrier, il est fortement recommandé d'ajouter quelques pièces : des photos des dégâts sur le véhicule, les témoignages des passagers, le rapport du garagiste, l’heure de l’accident mais aussi le point kilométrique où se trouvait l'objet sur la chaussée.