Vacances : les loueurs de voiture peuvent-ils vous réclamer des frais après la remise des clés ?

Les agences de location peuvent réclamer des frais aux clients après la remise des clés sur justificatif. (illustration) (Jlamping / Pixabay)

Attention aux mauvaises surprises à la fin des vacances. Quand l'heure du départ a sonné, les touristes rendent leur voiture de location aux agences... et ils peuvent devoir sortir à nouveau leur porte-monnaie. Certains professionnels n'hésitent pas à facturer des frais qui n'étaient pas prévus, rapporte TF1 Info . De quoi finir son séjour sur une note très négative.

Les raisons pour lesquelles les agences réclament des frais sont nombreuses : carburant manquant, dégâts sur le véhicule... C'est ce qui est arrivé à Jean-Philippe. « Voilà les dommages qui m’ont été imputés : un enfoncement sous le bas de caisse du véhicule avec le prix de 712,05 € » , a-t-il raconté à nos confrères. Le loueur ne lui a fourni aucun justificatif. « Je n’avais aucun élément pour me défendre. Au final, je me suis retrouvé coincé » , a-t-il dénoncé.

Des frais légaux

Si ces frais peuvent paraître injustes, ils ne sont pas illégaux en France. Néanmoins, les professionnels sont dans l'obligation de fournir des preuves aux clients. Ensuite, pour ne pas devoir payer le surplus, les vacanciers doivent pouvoir prouver qu'ils ne sont pas responsables des dégâts. Il est donc recommandé de prendre des photographies du véhicule.

Il est prudent de prendre ces clichés avant de quitter l'agence car les loueurs sont nombreux à facturer des frais aux clients à la fin de la location. Et ils ne sont pas tous honnêtes. La vigilance est donc de mise en cette période de vacances estivales.