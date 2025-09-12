Près de 300 cas de salmonellose en Europe : des tomates cerises à l'origine de la contamination ?

Des tomates cerises pourraient être à l'origine d'une épidémie de salmonellose en Europe. (illustration) (Pixabay / snowday83)

L'Europe est touchée par une contamination aux salmonelles. À la date du 4 septembre 2025, 289 cas ayant possiblement la même origine ont été confirmés, selon le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC). Les responsables seraient des tomates cerises en provenance de Sicile, rapporte BFMTV .

Depuis le début de l'épidémie, 24 cas ont été détectés en France – dont un depuis juin. Mais l’Italie (78 cas), l’Autriche (59) ou encore le Royaume-Uni (29) sont bien plus touchés. Même le continent américain n’est pas épargné, avec 5 cas recensés au Canada et 8 aux États-Unis. Pour l’ECDC, il s’agit d’une « épidémie internationale » dont le nombre réel de contaminations pourrait être « sous-estimé » . Plusieurs cas font actuellement l’objet d’une vérification.

Le flou en France

Aucune information n’a été communiquée par la Direction générale de l’Alimentation, qui dépend du ministère de l’Agriculture, sur les cas authentifiés en France. L’administration renvoie vers Santé publique France. « La coordination des investigations est suivie par l’ECDC, qui détaille la démarche d’investigation et de suivi de ces épisodes récurrents au niveau européen » , a indiqué l’agence à nos confrères.

Les tomates cerises siciliennes sont-elles seules responsables ? Difficile à dire pour l’instant. Des personnes présentant des symptômes après avoir été en contact avec une salmonelle sont passées par l’île italienne, mais certains malades allemands n’y ont pas séjourné. Selon l’ECDC, des tomates en provenance de Sicile continueraient d’être commercialisées en Europe. Mais aucune alerte alimentaire « relevant de cette enquête » n’a été transmise aux autorités françaises. En attendant, mieux vaut bien laver ses tomates avant de les consommer.