Prendre une bouteille dans un pack, goûter avant de payer : quels gestes sont interdits dans un supermarché ?

Vous pouvez exiger un échange ou un remboursement si vous constatez juste après un achat que le produit est périmé. (illustration) (Tung Lam / Pixabay)

Peut-on goûter un fruit, détacher un produit d'un lot ou refuser l'inspection d'un sac en supermarché ? Petit rappel de vos droits pour éviter les sanctions.

Goûter un fruit, détacher une brique de lait d'un pack, refuser d'ouvrir son sac devant un vigile ou encore demander un remboursement pour un produit périmé… Ces gestes sont-ils vraiment autorisés par la loi dans les supermarchés?

Attendre d'avoir payé pour entamer un produit

Commençons par une habitude relativement répandue: croquer un fruit avant de l'avoir payé. Une pratique pourtant illégale, comme le rappelle Olivier Gayraud, juriste pour l'association de consommateurs CLCV interrogé par Ouest-France . «Vous devez attendre de passer en caisse» , explique-t-il. Dans le cas contraire, cela s'apparente tout simplement à du vol, passible de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.



Autre geste courant: séparer une brique de lait, une bouteille d'eau ou un yaourt d'un lot. Selon l'UFC-Que Choisir, cité par nos confrères, c'est autorisé sauf si le produit est aussi vendu à l'unité dans le magasin. En revanche, pour les lots de yaourts, conditionnés pour ne pas être séparés, la règle est claire: il est interdit d'en détacher un.

Le vigile peut exiger une inspection seulement visuelle

Côté paiement, une caissière ne peut pas refuser un règlement en petites pièces… sauf si le client n'est pas capable de faire l'appoint. «Un paiement peut être refusé si le client n'est pas en mesure de payer le montant exact et que le professionnel n'a pas suffisamment de monnaie», peut-on lire sur le site de l'administration française .

Si vous constatez après un achat que le produit est périmé, c'est-à-dire que sa date limite de consommation (DLC) est dépassée, vous êtes en droit d'exiger un échange ou un remboursement, précise l' Institut national de la consommation . N'hésitez pas à retourner le produit au magasin avec votre ticket de caisse.

Enfin, si un vigile vous demande de vérifier vos sacs à la sortie, vous ne pouvez pas refuser une inspection seulement visuelle. En revanche, une fouille du sac ne peut être effectuée que par un agent des forces de l'ordre (police ou gendarmerie), et non par le personnel de sécurité du magasin.

