Pouvoir d'achat : attention, les produits vendus en « format familial » sont rarement de bonnes affaires

Les consommateurs trouvent de plus en plus d'offres de type «format familial» ou «maxi format» en supermarché. Mais ces produits ne sont pas forcément plus intéressants en termes de prix que les autres, et il s'agit souvent d'une technique trompeuse des industriels pour vendre des articles plus chers au kilo ou au litre.

Si vous avez tendance à vous jeter sur les produits étiquetés comme «maxi format» , «format familial» ou encore les lots de plusieurs produits vendus ensemble, cet article est fait pour vous. Et pour cause: selon RMC , vous ne réalisez sûrement pas une bonne affaire en vous tournant vers ces offres plutôt que vers les produits classiques.

Un packaging trompeur

Ces offres sont désormais légion dans les rayons des supermarchés français. Il s'agit souvent de produits existant dans un format classique, mais occasionnellement vendus dans un packaging plus grand ou par lots. Si leur description donne au consommateur l'impression qu'il fait une affaire, c'est rarement le cas en pratique.

C'est ce que l'association Foodwatch appelle les «arnaques sur l'étiquette» . En réalité, si on s'y penche de plus près, le prix au kilo des «maxi formats» est souvent plus élevé que le prix au kilo du produit dans son format classique. Ce packaging trompeur (mais tout à fait légal) table sur le fait que le consommateur ne prendra pas le temps de vérifier s'il fait une affaire.

Acheter en vrac

Cela vaut également pour les recharges d'un produit, souvent vendues dans un emballage moins encombrant ou polluant et laissant penser que le prix sera logiquement moins élevé. Ces «écopacks» sont en réalité parfois plus chers au kilo que l'emballage ou flacon d'origine. Là encore, tant que le distributeur n'indique pas explicitement une économie à faire, il est dans la légalité.

Seule solution pour éviter les arnaques: bien regarder les prix et prix au kilo lors de ses courses, note RMC . Acheter certains produits en vrac, notamment dans des magasins spécialisés, permet également de réaliser de vraies économies: jusqu'à 20% sur certains produits comme les pâtes et le riz.

