Pourquoi les prix de la cantine sont-ils si différents d'une école à l'autre?

Les prix des cantines scolaires sont très hétéroclites en France, comme le révèle l'association «60 Millions de consommateurs». Des disparités dues notamment à la liberté de tarification accordée aux collectivités locales.

La cantine scolaire est bien souvent indispensable pour les parents qui ne peuvent s'occuper de leurs enfants lors de la pause du midi. Or le coût de ce service est plus ou moins élevé en fonction du lieu où ils vivent. Selon une récente étude de l'association 60 Millions de consommateurs relayée par RMC Conso , les écarts de tarifs entre les différents établissements scolaires français peuvent en effet s'avérer importants.

Il convient tout d'abord de rappeler que le coût réel des repas proposés dans les cantines dépasse le montant qui est facturé aux parents. Selon un rapport publié en 2016 par la région Occitanie , ce coût varie entre 7 et 13 euros avec une moyenne à 8 euros. Les charges sont réparties comme suit: 4 euros pour le personnel de cuisine, 2 euros pour les ingrédients, 1,20 euro pour l'eau et l'électricité et 80 centimes pour les frais de gestion du bâtiment.

De 16 centimes à 6 euros

Certains établissements ne facturent qu'une maigre fraction de ces coûts fixes aux parents. En Seine-Saint-Denis ou dans le XVIe arrondissement de Paris par exemple, il faut compter en moyenne 16 centimes d'euros par repas pour les familles les plus modestes. L'addition grimpe à 84 centimes à Nantes, 1 euro à Nice et jusqu'à 6 euros à Rioz (Haute-Saône), soit 38 fois plus qu'en Seine-Saint-Denis.

Cette variabilité est due à la liberté de tarification accordée aux collectivités locales. Pour rappel, les cantines des écoles primaires sont gérées par les communes, celles des collèges par les départements, et celles des lycées par les régions.

Plusieurs aides disponibles

Face à ces tarifs parfois conséquents, certains parents peinent à régler la cantine de leurs enfants, ce qui peut conduire les établissements les moins flexibles à exclure les élèves concernés du restaurant scolaire. Une situation que le Défenseur des droits a qualifiée de «traumatisante pour l'enfant» dans un récent rapport .

Il existe toutefois des aides pour aider les familles les plus en difficulté à couvrir ces frais, même si leur disponibilité varie elle aussi en fonction du lieu de résidence ou du type d'établissement. Pour obtenir des informations sur les aides disponibles, les parents peuvent contacter la Caisse d'allocations familiales, la mairie, le secrétariat de l'établissement scolaire ou le service d'assistance scolaire.

