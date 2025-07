Quelles sont les voitures les moins chères à entretenir ?

Le coût d'entretien d'une voiture est un critère important lors de l'achat. (illustration) (Jens P. Raak / Pixabay)

L'entretien d'une voiture est un poste de dépense à ne pas négliger. Le comparateur en ligne IdGarages.com a ainsi réalisé un palmarès des véhicules dont la révision générale est la moins chère. Les petits modèles plutôt anciens arrivent en tête.

Ce n'est pas forcément le premier critère pris en compte au moment d'acheter un véhicule. Pourtant, le coût de l'entretien est un budget loin d'être négligeable sur la durée de vie d'une voiture. Le comparateur de garages en ligne IdGarages.com a ainsi réalisé une étude sur le premier semestre 2024 pour déterminer les véhicules les moins onéreux dans ce domaine en analysant deux millions de devis, rapporte RMC Conso .

Le site s'est basé sur une révision générale comprenant la vidange, le changement des filtres à huile, à air et à gasoil, ainsi que le contrôle du véhicule et la vérification du niveau des liquides. «Les différences de prix pour les révisions générales entre les véhicules étudiés sont principalement dues au coût de l'huile utilisée» , observe le comparateur.

La Fiat Panda II, voiture la moins chère à entretenir

Sans surprise, les voitures qui dominent le classement sont plutôt anciennes, avec une mécanique simple et des pièces détachées disponibles et abordables. La Fiat Panda II serait ainsi le véhicule le moins coûteux en termes d'entretien avec un check-up complet à 241,01 euros . Elle devance la Volkswagen Polo V ( 250,68 euros ) et la Citroën C3 Ph1 ( 267,83 euros ). La Panda III ( 270,39 euros ) et la C4 picasso ( 275,58 euros ) complètent le top 5. Les Renault Twingo (I et III), la Seat Ibiza V, la Clio Ph2 et la C4 Picasso 1 permettent également de s'en tirer pour moins de 300 euros .

A l'autre bout de l'échelle, c'est la Peugeot 206 qui serait la voiture dont l'entretien est le plus cher ( 452,04 euros ), devant la Renault Megane IV Ph1 ( 406,31 euros ) et la Peugeot 208 II ( 398,74 euros ). La Seat Leon IV ( 378,24 euros ), la Volkswagen Golf VII ( 371,29 euros ) arrivent juste derrière.

A lire aussi:

Aixam, Ami, Topolino… quelles voitures sans permis préfèrent les jeunes?

Vélo électrique reconditionné: combien ça coute?

Vélo électrique à 40 km/h comment bien le choisir?