Qu’est-ce que la gueule de bois, et y a-t-il des remèdes?

Si la gueule de bois peut survenir à partir d'une alcoolisation modérée, la dose minimale varie fortement selon les individus. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)

Les vendeurs de remèdes miracles contre la gueule de bois nous assurent qu'ils nous permettront de boire sans payer l'addition. Mais ces promesses séduisantes ne reposent sur aucune preuve scientifique solide. Et lorsque ces produits sont vendus en pharmacie, cela entretient une illusion de légitimité qui brouille les repères en matière de santé publique.

La gueule de bois, ce malaise du «lendemain de fête», est souvent banalisée, moquée, voire érigée en rite de passage. Mais il s'agit aussi désormais d'un phénomène médicalement reconnu, puisque codifié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la dernière version de la Classification internationale des maladies (CIM-11).

Que nous apprennent les recherches scientifiques sur les causes de ce désagréable état et ses conséquences? Existe-t-il des prédispositions? Des remèdes qui fonctionnent? Que change le fait que la gueule de bois soit aujourd'hui reconnue comme une entité médicale à part entière? Voici les réponses.

Qu'est-ce que la gueule de bois?

La gueule de bois (en anglais «alcohol hangover») désigne l'ensemble des symptômes qui apparaissent lorsque le taux d'alcool dans le sang est redescendu à zéro, généralement plusieurs heures après une consommation excessive. Cet état dure de 6 à 24 heures.

Selon le Hangover Research Group, un collectif international de chercheurs spécialisé dans l'étude scientifique de la gueule de bois et la littérature scientifique récente, les symptômes sont de trois types:

Physiques: maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, sécheresse buccale, tremblements, tachycardie, troubles du sommeil;

Psychologiques et cognitifs: anxiété (illustrée par le mot-valise anglais «hangxiety»), irritabilité, humeur dépressive, troubles de l'attention, de la mémoire, lenteur cognitive;

Physiologiques: inflammation systémique, stress oxydant, déséquilibre électrolytique (les électrolytes présents dans le sang, comme le sodium ou le potassium par exemple, interviennent dans plusieurs processus biologiques, notamment les fonctions nerveuses et musculaires), hypoglycémie (diminution du taux de sucre sanguin), dérèglement du rythme circadien (l'«horloge interne» qui régule notre corps), perturbation de neurotransmetteurs (les messagers chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux) comme le glutamate et la dopamine.

Peut-on prédire qui aura une gueule de bois?

Si la gueule de bois peut survenir à partir d'une alcoolisation modérée (de l'ordre, par exemple, de quatre verres en une soirée), la dose minimale varie fortement selon les individus.

Divers facteurs modérateurs ont été bien identifiés. C'est notamment le cas de la vitesse d'ingestion: plus l'alcool est consommé rapidement, plus le pic d'alcoolémie est élevé, ce qui augmente le risque de gueule de bois.

La biologie joue également un rôle, qu'il s'agisse du sexe (on sait, par exemple, que les femmes éliminent plus lentement l'alcool que les hommes), du poids, de l'état de santé, ou encore de la génétique, qui influe sur les processus enzymatiques (notamment ceux impliquant les enzymes qui interviennent dans la détoxification de l'alcool, telle que l'alcool déshydrogénase et les aldéhydes déshydrogénases).

L'âge joue également un rôle: les jeunes adultes sont plus sujets à la gueule de bois que les personnes âgées. Les jeunes adultes ont tendance à consommer plus rapidement et en plus grande quantité lors d'occasions festives («binge drinking»), ce qui augmente fortement le risque de gueule de bois.

Les personnes plus âgées consomment souvent de façon plus modérée et régulière. Avec l'âge, certaines personnes réduisent naturellement leur consommation et apprennent à éviter les excès et à anticiper les effets. Elles répondent moins aux effets inflammatoires de l'alcool et rapportent moins les symptômes de la gueule de bois.

Enfin, l'état physique (niveau d'hydratation, sommeil, alimentation préalable) influe aussi sur les symptômes. Boire à jeun, sans ingérer d'eau ni dormir suffisamment, majore les symptômes.

Gueule de bois et «blackouts»: un lien inquiétant

Les «blackouts» alcooliques, ou amnésies périévénementielles, traduisent une perturbation aiguë de l'hippocampe, une structure du cerveau qui joue un rôle essentiel dans la mémoire. En interagissant avec certains récepteurs présents au niveau des neurones, l'alcool bloque les mécanismes moléculaires qui permettent la mémorisation; le cerveau n'imprime alors plus les souvenirs…

Bien que ces blackouts ne soient pas synonymes de gueule de bois, ils y souvent associés. En effet, une telle perte de mémoire indique une intoxication sévère, donc un risque plus élevé de gueule de bois… et d'atteintes cérébrales à long terme !

Un facteur de risque pour l'addiction?

Plusieurs études suggèrent un paradoxe du lien entre gueule de bois et addiction. Ainsi, bien que la gueule de bois soit une expérience désagréable, elle ne dissuaderait pas nécessairement la consommation future d'alcool et pourrait même être associée à un risque accru d'addiction à l'alcool. Une étude a par exemple suggéré que la gueule de bois fréquente chez les jeunes constitue un marqueur prédictif spécifique et indépendant du risque de développer une addiction à l'alcool plus tard dans la vie. Ce lien semble refléter une vulnérabilité particulière aux effets aversifs de l'alcool.

Chez les buveurs «sociaux» qui se caractérisent par une consommation d'alcool festive, sans présenter une addiction à l'alcool, une gueule de bois sévère est souvent dissuasive. Cependant, chez certains profils à risque (individus jeunes, impulsifs, ou présentant des antécédents familiaux), la gueule de bois n'induit pas de réduction de consommation. Pis: elle est perçue comme un désagrément tolérable renforçant l'habitude de consommation et cette réponse aux effets subjectifs de la gueule de bois constitue ainsi un facteur de vulnérabilité à l'addiction à l'alcool, notamment si l'individu cherche à soulager la gueule de bois… en buvant de nouveau (cercle vicieux).

Pas de remède miracle

Eau pétillante, bouillon, vitamine C, aspirine, bacon grillé, sauna, jus de cornichon, «hair of the dog» («poils du chien», ce qui signifie en réalité reprendre un verre)… La littérature populaire est riche en remèdes de grand-mère censés soulager la gueule de bois.

Selon les dires des uns et des autres, pour éviter ou limiter les désagréments liés à une consommation excessive d'alcool, il faudrait se réhydrater (eau, bouillons), soutenir le foie (chardon-Marie, cystéine), réduire l'inflammation (antioxydants, ibuprofène), relancer la dopamine (café, chocolat) ou encore restaurer les électrolytes (boissons pour sportifs)… Pourtant, à ce jour, l'efficacité de ces différents remèdes n'a été étayée par aucune preuve scientifique solide.

En 2020, une revue systématique de la littérature a conclu à l'absence d'efficacité démontrée des interventions analysées, les résultats en matière d'efficacité étant jugés «de très faible qualité». Ce travail a inclus 21 essais contrôlés randomisés, analyse 23 traitements différents, et conclut que la qualité globale des preuves est très faible, selon le système GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Précédemment, d'autres travaux étaient également arrivés à la même conclusion. La meilleure prévention reste donc de boire modérément, lentement, et de s'hydrater.

Un enjeu éthique: faut-il traiter la gueule de bois?

Le fait que la gueule de bois soit maintenant reconnue comme une entité médicale interroge. Ce glissement sémantique est risqué: il pourrait banaliser l'alcoolisation excessive, et même favoriser la consommation. Risque-t-on de voir un jour des médecins prescrire un «traitement» préventif pour permettre de boire plus sans souffrir?

La médicalisation de la gueule de bois pourrait aussi avoir un effet pervers: considérer qu'il est possible de «boire sans conséquence», à condition de bien se soigner après coup…

Il ne faut pas oublier que la gueule de bois n'est pas un simple désagrément: cet état est le reflet d'un stress intense infligé au cerveau et au reste du corps. La comprendre, c'est mieux se protéger et, peut-être aussi, réfléchir à ses habitudes de consommation.

Par Mickael Naassila (Professeur de physiologie, Directeur du Groupe de Recherche sur l'Alcool & les Pharmacodépendances GRAP - INSERM UMR 1247, Université de Picardie Jules Verne UPJV)

A lire aussi:

La location d'équipements permet de réduire le coût des activités sportives

Rhume, grippe… ces aliments pour booster son immunité durant l'hiver

De 10 à 100 euros, combien coûte vraiment une séance de Pilates?

Cet article est issu du site The Conversation