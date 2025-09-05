Pourquoi la plupart des désinfectants affirment pouvoir éliminer «99,9 % des bactéries» ?

Scientifiquement, il est impossible d’affirmer qu’un produit peut éliminer la totalité des bactéries. (Illustration) (SE-KIMSENG / Pixabay)

La majorité des produits désinfectants indiquent une efficacité à 99,9% pour l'élimination des microbes. Pourquoi une telle affirmation et qu'en est-il du 0,01% restant? Explications.

«Élimine 99,9 % des bactéries» . Vous avez sans doute déjà vu cette affirmation sur l'étiquette de l'un de vos produits désinfectants. Mais pour quelle raison ces derniers n'affichent jamais une efficacité de 100%? Le média The Conversation , relayé par Ouest France , s'est penché sur la question.

Croissance exponentielle et décroissance logarithmique

Scientifiquement, il est en effet impossible d'affirmer qu'un produit peut éliminer la totalité des bactéries. Pour l'expliquer, nos confrères évoquent le concept de croissance exponentielle des bactéries, soit une nette augmentation de leur nombre de manière très rapide. L'inverse, la décroissance logarithmique, est la réduction du nombre de microbes par désinfection. Plus la quantité de bactéries devient faible, plus le taux de destruction ralentit.

Ainsi, si un désinfectant élimine 90% des bactéries en une minute, il restera 10% de microbes survivants après une minute, puis 10% de ces 10% après une minute supplémentaire et ainsi de suite. Scientifiquement, il est donc possible d'affirmer que l'on peut réduire la charge microbienne d'une proportion de la population initiale, mais pas que l'on peut détruire 100% de cette population.

D'autres facteurs à prendre en compte

En dehors du laboratoire, d'autres facteurs influent sur l'efficacité des désinfectants. La température, l'humidité et le type de surface sont à prendre en compte. De plus, les microbes «sauvages» , à savoir ceux que l'on retrouve dans la vie «réelle» , peuvent réagir différemment aux désinfectants, par rapport à ceux utilisés en laboratoire. Sans oublier la taille de la population microbienne: plus une surface sera contaminée, plus le désinfectant devra être efficace. Pour venir à bout d'une grande quantité de bactéries, il est donc recommandé d'exposer plus longtemps la surface au désinfectant. D'où l'intérêt de suivre les conseils d'utilisation de vos produits.

Malgré une efficacité qui n'est pas scientifiquement prouvée à 100%, ces produits restent importants au quotidien, rappelle The Conversation, qui conseille toutefois une utilisation «raisonnée» . Si les désinfectants réduisent effectivement le risque de tomber malade, leur utilisation ne doit cependant pas remplacer le lavage des mains, mais venir le compléter, comme le conseillaient de nombreuses campagnes de prévention lors de la pandémie de Covid-19.

