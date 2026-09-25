Nouveaux sports: d’où vient le succès du padel?

Le padel a rejoint la Fédération française de tennis, et il intéresse le monde de la recherche. (crédit: Adobe Stock)

Importé du Mexique dans les années 1970, le padel est devenu en quelques années l'un des sports qui évoluent le plus vite en France. Entre croissante du nombre de pratiquants, émergence de nouveaux terrains, intérêt croissant des investisseurs et intégration au sein de la Fédération française de tennis, il s'impose à un niveau qui se situe bien au-delà de l'effet de mode. Ce sport de raquette compte désormais plus de 400.000 pratiquants, 1.240 clubs et 4.050 pistes sur l'ensemble du territoire.

Derrière ces chiffres, qu'est-ce qui explique cet engouement? Comment ce sport s'est-il progressivement installé en France pour prendre une place de plus en plus importante dans le paysage sportif français?

De nouvelles attentes chez les sportifs

Depuis 1945, l'État et les fédérations sportives ont joué un rôle central dans la démocratisation du sport en France, en structurant une offre institutionnelle (équipements, licences, compétitions). Cette dynamique a porté ses fruits: entre 1949 et 2023, le nombre de licences sportives délivrées est passé de 1.867.000 en 1949 à 16.500.000 en 2023, soit environ neuf fois plus. Portée par la réduction du temps de travail et la hausse du pouvoir d'achat, la pratique sportive est devenue une affaire de masse.

Pourtant, à partir des années 1980, un écart se creuse entre le nombre de pratiquants et celui de licenciés. En 1985, un sportif sur deux pratiquait hors de toute structure institutionnelle; en 2015, c'était trois sur quatre. Le modèle fédéral, organisé et codifié, semble avoir atteint la fin de son «âge d'or». Le sport institutionnel ne capte plus qu'une part minoritaire de l'activité physique réelle des Français.

Ce décrochage ne traduit pas un désintérêt pour le sport. Il reflète une transformation des attentes. Les pratiquants ne cherchent plus nécessairement la performance; ils veulent de l'autonomie, du plaisir immédiat, de la convivialité et le moins de contraintes possible. Ils investissent de nouveaux espaces et adoptent des pratiques plus libres et auto-organisées, comme les sports de pleine nature ou les sports urbains. Face à ce constat, les acteurs privés ont réussi à créer un véritable marché pour répondre aux nouvelles attentes.

Conscients de cette évolution, les fédérations sportives ont progressivement cherché à se réinventer, en innovant pour tenter de reconquérir des pratiquants et d'en attirer des nouveaux. Dans le domaine sportif, l'innovation peut prendre plusieurs formes: la rénovation d'une pratique existante; l'introduction d'un nouveau sport inspirée d'un autre secteur sportif (du surf de vague au surf de neige) ou issue de l'hybridation d'activités existantes (footgolf, kitesurf, etc.); ou encore la transformation d'une pratique existante par l'adaptation de ses règles, de son environnement de pratique ou de son équipement.

Le beach tennis, le padel ou encore le kitesurf illustrent cette tendance à l'hybridation et à l'adaptation, dans laquelle les fédérations cherchent à répondre aux aspirations d'une nouvelle génération de sportifs sans pour autant renoncer à leurs missions de structuration et d'encadrement.

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L'institutionnalisation du padel en France

La pratique du padel s'inscrit dans cette logique et illustre ces mutations. Inventé en 1969 à Acapulco, quand l'homme d'affaires mexicain Enrique Corcuera fait aménager un terrain délimité par des murs dans sa propriété, ce sport gagne d'abord l'Espagne dans les années 1970 grâce au marquis Alfonso de Hohenlohe. Très populaire, il compte plus de 3,5 millions de pratiquants, avec une augmentation de 101% du nombre de licenciés entre 1998 et 2011. En Argentine, il s'impose comme le deuxième sport le plus pratiqué, avec plus de 4 millions de pratiquants.

Cette nouvelle pratique répond aux nouvelles attentes des sportifs. Ses caractéristiques spécifiques (terrain réduit: 20 mètres sur 10 mètres, jeu à quatre, continuité du jeu grâce aux murs, faible demande physiologique) en font une discipline accessible et attrayante pour tous.

En France, ce sont d'abord les entrepreneurs privés qui ouvrent les premières salles à la fin des années 1990, créant une offre adaptée à la demande. La Fédération française de padel est ensuite fondée en 1992 par d'anciens rugbymen du Paris Université Club, dont les frères Baigts, dans le but de structurer et développer la pratique sur le territoire national.

Pendant plus de vingt ans, le padel se développe ainsi, porté par un réseau d'acteurs privés et une fédération indépendante aux moyens limités.

Alors que la Fédération française de tennis (FFT) connaît une baisse d'effectifs, avec une perte de plus de 266.000 licenciés, elle saisit l'opportunité que représente l'essor du padel.

En 2014, un arrêté ministériel publié au Journal officiel transfère à la Fédération française de tennis la délégation de service public prévue à l'article L. 131-14 du Code du sport. Ce transfert marque le véritable point de départ de l'encadrement institutionnel du padel français: ce qui relevait jusqu'alors de l'initiative privée entre dans le giron du sport fédéral. La FFT se charge désormais de la promotion, de l'organisation et du développement de l'activité pour toutes et tous.

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Un sport plus accessible?

Le padel constitue aujourd'hui un espace en mutation, prix entre deux logiques. D'un côté, le modèle fédéral ne semble plus répondre à l'ensemble des aspirations socioculturelles contemporaines des pratiquants; de l'autre, les acteurs privés qui investissent un marché en forte croissance font face au manque d'équipements sportifs en milieu urbain.

C'est pour comprendre ce processus d'institutionnalisation et les enjeux liés au développement du padel qu'a été lancé le projet Padel, acteurs et dynamiques d'institutionnalisation (PADIN), mené au laboratoire ACP de l'Université Gustave-Eiffel et soutenu par l'I-SITE Gustave-Eiffel.

En combinant enquête par questionnaire et entretiens semi-directifs, il vise à éclairer la manière dont les différents acteurs (institutionnels, privés, fédéraux) contribuent au développement du padel sur le territoire de l'Île-de-France. Il s'agit également de comprendre si ce sport est véritablement accessible à toutes et tous ou s'il creuse, à son tour, les inégalités d'accès à la pratique sportive.

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L'essentiel:

Inventée en 1969 au Mexique, la pratique du padel s'est installée en France à partir des années 1990.

Le principe du jeu à quatre, la continuité entre murs et terrains en font une discipline conviviale, qui attire vers les sports de raquette un public plus large.

Aujourd'hui, le padel a rejoint la Fédération française de tennis, et il intéresse le monde de la recherche: celle-ci se penche notamment sur le caractère accessible de ce nouveau sport.

Par Marine Fontaine (Université Gustave Eiffel)

Cet article est issu du site The Conversation