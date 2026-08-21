Quand l’IA s’invite dans nos relations, la véritable intimité tend à disparaître

L’intimité suppose de la spontanéité. (crédit: Adobe Stock)

À l'heure où les outils d'IA générative sont à portée de clic, il est tentant de les interroger autour de petits et grands problèmes de la vie. Mais les solliciter comme des coachs pour nos interactions sociales et amoureuses est-il sans risques? Ce qui relève de l'intime ne nécessite-t-il pas justement de la curiosité et du lâcher-prise?

Le PDG de l'application de rencontres Hinge a récemment laissé entendre que la génération Z, qui «peine à trouver la confiance nécessaire pour se mettre en avant», utilise des outils d'intelligence artificielle (IA) pour l'aider à trouver l'amour. Elle a expliqué que les suggestions de conversation générées par l'IA de Hinge visent à aider les utilisateurs à exprimer qui ils sont.

De l'essor fascinant des applications de rencontre basées sur l'IA et de leur impact social incertain jusqu'au battage médiatique autour des entreprises d'applications de rencontre promettant une révolution dans le domaine des rencontres en ligne, partout où l'intimité peut être encouragée par l'IA, il existe une entreprise qui encourage les gens à en tirer parti.

Des applications d'IA tierces sont utilisées pour rendre nos conversations plus drôles ou nos profils plus séduisants. Les gens utilisent des outils d'IA spécialement conçus pour les entraîner à mieux communiquer avec les autres, ou se contentent d'utiliser des chatbots existants comme ChatGPT pour gérer les conflits dans leurs relations ou gérer leur vie sociale.

Préjugés et failles de confidentialité

Comprendre comment l'IA façonne la vie intime fait partie de mon travail en tant que chercheur spécialiste de l'amour et des relations. Ce qui a commencé comme un exercice théorique, explorant la signification morale d'une utilisation possible de l'IA, a rapidement trouvé un prolongement dans une salle de classe.

Un étudiant en commerce m'a raconté un jour comment il avait utilisé un modèle d'IA pour l'aider à résoudre un désaccord avec sa petite amie. «C'était comme un ami», m'a-t-il dit, «et ça m'a aidé à mieux comprendre le point de vue de ma petite amie». L'IA l'a aidé à exprimer ses propres sentiments avec plus de clarté et à s'entraîner à mener une conversation difficile. Qui ne serait pas tenté d'utiliser ces outils pour bénéficier d'un soutien lorsqu'il s'agit de sortir avec quelqu'un, de se faire des amis, de gérer des tensions familiales ou de prendre soin de sa santé mentale?

Il existe des raisons évidentes d'inviter à la prudence face à ces tentations, du moins jusqu'à ce que nous ayons une meilleure compréhension de leurs effets à long terme. Les experts s'inquiètent de la précision de l'IA lorsqu'elle émet des conseils, ainsi que du fait que ces outils et modèles sont entraînés sur des données qui reflètent toute une série de préjugés sur les êtres humains, leurs interactions et ce à quoi ressemble une bonne intimité. Il existe également des préoccupations de longue date en matière de confidentialité concernant les risques liés au partage de nos vies les plus intimes avec des entreprises technologiques.

Une compréhension simpliste de l'intimité

Il existe des raisons moins évidentes, mais d'autant plus importantes, d'être prudent. Celles-ci sont liées à la nature même de l'intimité.

La normalisation du recours à l'IA pour servir d'intermédiaire et façonner l'intimité sape la curiosité de soi. Les tentatives visant à anticiper la vie intime, à modeler et à affiner les interactions, ainsi qu'à éviter les désaccords ou les frictions émotionnelles, risquent de remplacer le désir de découvrir ce que nous pensons, ressentons et voulons sur le moment.

L'attrait du contrôle prend le pas sur les bienfaits et le plaisir de la curiosité. Des recherches empiriques suggèrent que les personnes curieuses sont apparemment moins hostiles, plus ouvertes à l'inconnu et plus disposées à laisser les autres s'exprimer, et que la curiosité nous aide à éviter les excès liés aux déséquilibres de pouvoir, autant de facteurs importants dans l'intimité.

La facilité d'accès aux outils d'IA destinés à favoriser l'intimité peut conduire à se laisser tenter par une compréhension simpliste de la vie intime elle-même. Les rencontres amoureuses, par exemple, risquent d'être perçues comme un défi à relever, la conversation comme un domaine dans lequel il faut exceller, et les disputes comme des batailles à gagner. L'intimité est bien plus qu'un jeu dans lequel on échange des propos jusqu'à atteindre une satisfaction mutuelle. L'intimité est désordonnée, dynamique, incarnée et imprévisible. La véritable intimité, c'est l'improvisation, pas un récit scénarisé.

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Lâcher prise et prendre des risques

Certains peuvent avancer que les outils d'IA nous aident à acquérir les compétences nécessaires pour tirer son épingle du jeu dans cette improvisation chaotique. Mais, de mon point de vue, c'est plutôt faux. Tout comme il a été démontré que l'IA pouvait nous appauvrir en compétences professionnelles, ou rendre les gens moins aptes à raisonner de manière critique, nous devrions craindre qu'elle n'entraîne une déqualification intime : l'érosion des capacités nécessaires pour imaginer, rechercher et entretenir l'intimité que nous désirons.

Ces compétences, que j'appelle «l'autonomie amoureuse», se développent et se maintiennent dans la pratique. Aucun conseil ni aucun modèle de phrases de drague ne peuvent remplacer le pouvoir d'action que nous procure le fait de nous découvrir, en situation, en menant des conversations difficiles, en prenant des risques, en faisant le premier pas et en exprimant nos sentiments.

Il y a là aussi des considérations esthétiques. Voulons-nous vraiment que notre vie intime prenne ce ton homogène, fade et dépourvu de nuances culturelles que privilégie l'IA générative? Les choses sont meilleures et plus riches lorsque nous embrassons ce que le philosophe libéral John Stuart Mill appelait les «expériences de vie». L'exploration, l'incohérence, l'esprit ludique et le plaisir de s'exprimer doivent être célébrés. L'humanité et l'attention se manifestent autant dans la manière dont nous communiquons que dans ce que nous communiquons.

Les entreprises qui cherchent à s'immiscer dans notre vie intime à l'aide de leurs outils d'IA nous promettent de nous rendre plus performants et de nous aider à réussir sur le «marché des rencontres». Mais nous devrions refuser ce discours. On a un jour demandé à Daniel Arnold, photographe de rue influent, pourquoi il préférait encore photographier sur pellicule plutôt que d'utiliser des appareils numériques, plus faciles et plus immédiats. Sa réponse: «La photographie numérique est un dialogue avec le succès, tandis que la photographie argentique est un dialogue avec l'échec.» Photographier en argentique signifie ne pas «être précieux, calculateur», mais vivre l'instant présent, agir et voir comment les choses se déroulent.

C'est pour cette même raison que nous devrions embrasser l'intimité «à l'ancienne», sans l'intervention de l'IA. C'est en lâchant prise et en renonçant à la possibilité de s'entraîner, d'ajuster et de peaufiner notre approche avant d'aller vers quelqu'un que la véritable aventure de l'intimité peut commencer.

Par Luke Brunning (University of Leeds)

Cet article est issu du site The Conversation