Pesticides : une tasse de café sur cinq serait contaminée, selon une étude de plusieurs ONG

Selon une récente étude de plusieurs ONG, une tasse de café sur cinq serait contaminée de pesticides. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

« Du poison dans votre café » . La sentence a de quoi effrayer et faire changer nos habitudes du petit noir du matin. C'est le titre accrocheur d'une enquête de plusieurs ONG publiée sur le site Coffee Watch . « L'utilisation de pesticides par l'industrie du café empoisonne les populations et la planète » , poursuivent les rédacteurs. Selon eux, le café est devenu l'un des aliments contenant le plus de produits chimiques, rapporte Capital dimanche 26 juillet.

Au moins 159 substances actives différentes sont autorisées ou utilisées pour produire du café dans les grands pays producteurs étudiés, comme le Brésil, la Colombie ou le Kenya. Entre 60 et 77 % sont classées comme pesticides extrêmement dangereux (HHP) et 59 % sont interdites dans l'UE. Le Brésil, premier producteur mondial, aurait déversé 19,8 millions de litres de pesticides sur ses cultures de café en 2015. De son côté, le Vietnam aurait vu l'usage des intrants agricoles multiplié par trois à cinq en 25 ans.

Un « cocktail de pesticides »

L'étude dénonce une « flagrante hypocrisie réglementaire » . Si le chlorothalonil (fongicide) ou le chlorpyrifos (insecticide neurotoxique interdit dans l'UE depuis 2020) sont bannis en Europe, ils continuent d'y être fabriqués et vendus aux pays producteurs dont la législation est moins contraignante. Ces substances se retrouvent dans nos tasses car laver et torréfier les grains ne suffisent pas à les éliminer.

En 2022, les autorités européennes ont analysé 44 échantillons de café vert : 23 % d'entre eux contenaient des pesticides interdits. L'étude estime qu'une tasse sur cinq contient des résidus. « Quand on trouve des résidus dans le café, il s’agit souvent d’un cocktail de pesticides et non d’une seule substance » , a indiqué Etelle Higonnet, l'une des autrices de l'étude, à RFI . Selon les ONG, ce risque concerne principalement les cafés sans label. Le bio garantirait l'absence de pesticides et d'OGM, contrairement au « café certifié » .