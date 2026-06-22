Payer un ticket de métro directement par carte bancaire aux portiques : ce sera bientôt possible en région parisienne

Les voyageurs pourront bientôt payer un ticket de métro par carte bancaire directement aux portiques, à Paris. (illustration) (272447 / Pixabay)

A partir du mardi 30 juin 2026, il sera possible de payer votre ticket de métro directement au portique dans certaines stations en Ile-de-France. Cette solution, conçue notamment pour les touristes, va progressivement se déployer à partir du mardi 30 juin 2026. « Validation en sortie de station sur la ligne 14 et à l'Aéroport d'Orly, puis sur le Funiculaire de Montmartre le 8 juillet, avant un déploiement sur plusieurs lignes de métro à partir de 2027 (à commencer par la ligne 1) » , peut-on lire dans un communiqué du réseau Ile-de-France Mobilités publié le 16 juin.

« Pas d'application, pas de compte, pas de monnaie »

Cette mesure s'inscrit dans la continuité d'une démarche de dématérialisation engagée depuis plusieurs années. La carte bancaire permet ainsi déjà d'acheter un titre de transport de dépannage à bord de presque tous les bus de Paris et de petite couronne. « À la montée ou face à un valideur, il suffit d'approcher sa carte pour acheter un ticket d'accès à bord. Pas d'application, pas de compte, pas de monnaie » , précise l'organisme.

Mais, attention le tarif n'est pas le même : il faut payer un supplément de 50 centimes pour les bus et les funiculaires et de 80 centimes pour les métros, RER et trains. Le prix du ticket de métro passe donc ainsi à 3,35 euros.

Le réseau a livré le calendrier prévisionnel de déploiement de cette fonctionnalité : en juillet 2027 pour la ligne 1 du métro, d'ici fin 2027 pour les lignes 4, 14, 15 et 18, d'ici fin 2028, pour les lignes 7 et 12 et à l'horizon 2030 pour tout le reste du réseau ferré.