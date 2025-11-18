Où déguster le beaujolais nouveau à moins de 25 euros?

Chaque année, le troisième jeudi de novembre, l’heure est à la fête pour les amateurs de beaujolais nouveau. ( crédit photo : Getty Images )

Chaque 3e jeudi de novembre, l'heure est à la fête pour les amateurs de beaujolais nouveau. L'occasion de festoyer entre collègues ou entre amis dans les bars à vin de la capitale, en province et dans les villes situées dans des régions viticoles comme Lyon, Bordeaux, Tours… Tour d'horizon des bonnes adresses à moins de 25 euros.

À Paris

Les Vedettes du Pont-Neuf organisent deux soirées spéciales pour l'arrivée du beaujolais nouveau les jeudi 21 et samedi 23 novembre 2024. Durant une heure, vous pourrez déguster à discrétion le nouveau cru du beaujolais dans ce bar flottant, tout en admirant les monuments parisiens éclairés dans la nuit le long de la Seine. L'embarquement se fait à 18h45 sur l'île de la Cité.

Tarif: 23 euros par personne.

Site Internet

Si vous n'avez pas le pied marin, vous pouvez opter pour une dégustation au Food Market de Belleville en déambulant boulevard de Belleville entre les stations de métro Ménilmontant et Couronnes de 18h à 22h30.

À Lyon

L'évènement Beaujol'en scène établit ses quartiers place des Terreaux à Lyon mercredi 20 et jeudi 21 novembre. Au programme, sont annoncées diverses réjouissances: des dégustations du beaujolais, une fanfare, des animations musicales et le mythique roulé de tonneaux.

Tarif: 16 euros le mercredi de 18h30 à 23h30 et 20 euros le jeudi de 16h à 23h, comprenant un verre et une bouteille de beaujolais nouveau offerte.

Beaujol'en Scène - Fête du beaujolais nouveau

Place des Terreaux

69001 Lyon

À Tours

Comme chaque année, l'Oxford Pub de Tours organise sa traditionnelle soirée de dégustation du beaujolais nouveau autour d'un buffet gracieusement offert, comme le veut cette chaleureuse tradition tourangelle. Les festivités se déroulent jeudi 21 novembre à partir de 18h. Entrée libre.

Oxford Pub Tours

38 rue Jules Charpentier

37000 Tours

À Nantes

Le Café sur cour organise une soirée dégustation du beaujolais nouveau dans une ambiance musicale rythmée par les années 1980 avec un DJ aux platines. L'entrée est gratuite dès 19h le jeudi 21 novembre, mais la réservation est vivement conseillée.

Café sur cour

9 place Louis Daubenton

44100 Nantes

À Rouen

Le bar Victorine propose une soirée beaujolais nouveau en musique le jeudi 21 novembre dès 19h30 au son jazzy du piano et de l'accordéon. Comptez environ 6 euros le verre de vin.

Le Victorine

158 rue Martainville

76000 Rouen

À Brest

La PAM, ancienne imprimerie devenue tiers-lieu brestois propose une soirée beaujolais nouveau le jeudi 21 novembre de 18h à 22h. Au programme, dégustation de bouteilles autour de petits casse-croûte. Entrée libre.

La PAM

56 rue d'Aiguillon

29200 Brest

À Lille

La ville du Nord propose une version matinale des festivités autour de la sortie du beaujolais nouveau. Le restaurant La Ducasse propose ainsi un gargantuesque brunch dès 8h du matin avec huîtres, saucisson brioché, terrine, pâté en croûte, potée de choux et autres surprises à volonté. Tarif: 24 euros par personne. Verre de vin à 6 euros .

La Ducasse

95 rue de Solferino

59800 Lille

Le marché des vins naturels et bio est en plein essor Le marché du vin bio ne cesse de croître, avec un taux de croissance de plus de 9% entre 2017 et 2022. Les vignobles biologiques et la culture raisonnée sont récompensés par différents labels en vin nature, en biodynamie et en agriculture biologique. La conversion en agriculture biologique séduit les consommateurs dans un contexte de prise de conscience environnementale. Ainsi, près d'un milliard de bouteilles de vin bio sont produites chaque année dans le monde. La France en consomme environ 200 millions chaque année. Une bouteille de vin bio coûte en moyenne 33% plus cher.

À lire aussi:

Consommation de vin: les Français délaissent le rouge et le rosé au profit du blanc

Eaux minérales naturelles: sécheresse et pressions sur l'eau, quelques idées reçues à déconstruire

Pourquoi vous ne trouverez pas de vin suisse chez le caviste