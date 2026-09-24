 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La SNCF va bientôt mettre en vente ses billets de train pour Noël : avez-vous intérêt à vous presser pour réserver ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 24/09/2026 à 10:57
Temps de lecture: 1 min

La SNCF lancera la commercialisation des billets de train pour Noël le 30 septembre. (illustration) (Inkflo / Pixabay)

La SNCF lancera la commercialisation des billets de train pour Noël le 30 septembre. (illustration) (Inkflo / Pixabay)

Trenitalia a déjà mis en vente ses billets de train pour la période de Noël. La SNCF suivra le mercredi 30 septembre. Selon une étude de la plateforme de réservation Trainline, mieux réserver tôt pour avoir le choix et profiter des meilleurs tarifs.

La SNCF va mettre en vente ses billets de train pour les vacances de Noël mercredi 30 septembre. Chez Trenitalia, c'est déjà fait : la commercialisation a commencé le 15 septembre. Avez-vous intérêt à vous presser pour réserver ? Oui, selon une étude de Trainline publiée ce mercredi 23 septembre et relayée par RMC Conso .

La plateforme de réservation, qui a comparé les prix de l'ensemble des compagnies ferroviaires, assure que vous pourrez ainsi "accéder à davantage d’options et profiter de tarifs plus intéressants". Plus vous vous y prenez tôt et plus vous aurez une chance de trouver votre bonheur, à commencer par l'horaire idéal. En effet, sur la ligne Paris-Nantes par exemple, 43 % des trains affichent complets quatre semaines avant le départ, contre 24% six semaines avant. Un constat qui se vérifie sur la majorité des grandes lignes du réseau français.

Des tarifs plus abordables à l'ouverture des ventes

Vous pouvez déjà vous tourner vers l'offre de Trenitalia. La compagnie italienne propose des trajets vers des villes très recherchées : Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon ou Chambéry. Et à partir du 30 septembre, les possibilités s'élargiront considérablement avec les billets SNCF pour des voyages jusqu'au 6 janvier 2027.

Anticiper est également la garantie de préserver votre portefeuille. Trainline constate en effet un écart de tarif non négligeable entre les prix proposés à l'ouverture des ventes et ceux pratiqués la semaine avant le départ. Sur la ligne Paris-Strasbourg, le tarif moyen du billet à l'ouverture s'élève à environ 66 euros, contre 94 euros si vous attendez la semaine du voyage, soit une économie d'environ 30 %. Et pour dénicher le meilleur tarif, des outils en ligne vous permettent de comparer en quelques clics les prix des différentes compagnies.

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank