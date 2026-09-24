La SNCF va bientôt mettre en vente ses billets de train pour Noël : avez-vous intérêt à vous presser pour réserver ?

La SNCF lancera la commercialisation des billets de train pour Noël le 30 septembre. (illustration) (Inkflo / Pixabay)

La SNCF va mettre en vente ses billets de train pour les vacances de Noël mercredi 30 septembre. Chez Trenitalia, c'est déjà fait : la commercialisation a commencé le 15 septembre. Avez-vous intérêt à vous presser pour réserver ? Oui, selon une étude de Trainline publiée ce mercredi 23 septembre et relayée par RMC Conso .

La plateforme de réservation, qui a comparé les prix de l'ensemble des compagnies ferroviaires, assure que vous pourrez ainsi "accéder à davantage d’options et profiter de tarifs plus intéressants". Plus vous vous y prenez tôt et plus vous aurez une chance de trouver votre bonheur, à commencer par l'horaire idéal. En effet, sur la ligne Paris-Nantes par exemple, 43 % des trains affichent complets quatre semaines avant le départ, contre 24% six semaines avant. Un constat qui se vérifie sur la majorité des grandes lignes du réseau français.

Des tarifs plus abordables à l'ouverture des ventes

Vous pouvez déjà vous tourner vers l'offre de Trenitalia. La compagnie italienne propose des trajets vers des villes très recherchées : Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon ou Chambéry. Et à partir du 30 septembre, les possibilités s'élargiront considérablement avec les billets SNCF pour des voyages jusqu'au 6 janvier 2027.

Anticiper est également la garantie de préserver votre portefeuille. Trainline constate en effet un écart de tarif non négligeable entre les prix proposés à l'ouverture des ventes et ceux pratiqués la semaine avant le départ. Sur la ligne Paris-Strasbourg, le tarif moyen du billet à l'ouverture s'élève à environ 66 euros, contre 94 euros si vous attendez la semaine du voyage, soit une économie d'environ 30 %. Et pour dénicher le meilleur tarif, des outils en ligne vous permettent de comparer en quelques clics les prix des différentes compagnies.