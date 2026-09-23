À quoi doit‑on faire attention quand on boit de l’alcool devant ses enfants?

La manière dont les parents consomment de l’alcool contribue à façonner ce que leurs enfants considèrent comme une pratique « normale ». (crédit: Adobe Stock)

Faut-il éviter de boire devant ses adolescents? Sans prôner l'abstinence, une étude menée sur plus de vingt ans montre que la manière dont les parents consomment de l'alcool contribue à façonner ce que leurs enfants considèrent comme une pratique «normale».

C'est vendredi soir. Vous vous servez un verre de vin tandis que votre adolescent est assis au comptoir de la cuisine, absorbé par son téléphone. Il lève à peine les yeux. Pourtant, il remarque bien plus de choses que vous ne l'imaginez.

Ma nouvelle étude montre que les habitudes de consommation d'alcool que les parents donnent à voir à la maison influencent durablement celles de leurs enfants.

Cette influence est particulièrement forte durant une période bien précise: lorsque les enfants ont entre 15 et 17 ans. C'est à cet âge que les adolescents commencent à découvrir les situations sociales où l'alcool est présent et à se construire une idée de ce qu'est une consommation «normale».

Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer totalement à l'alcool. En revanche, certains comportements peuvent être ajustés afin d'augmenter les chances que vos enfants développent, en grandissant, une relation saine avec l'alcool.

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Vingt-trois ans de suivi

Mon étude s'appuie sur 23 années de données représentatives de la population australienne issues de l'enquête Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA). Elle a suivi plus de 6.600 personnes au fil du temps, en s'appuyant sur plus de 43.000 observations.

Pour estimer l'influence des parents, j'ai mis en relation la consommation d'alcool de chaque participant à un âge donné avec la consommation moyenne de sa mère et de son père lorsqu'il avait entre 12 et 18 ans. J'ai ensuite comparé l'intensité de cette relation aux différentes étapes de la vie.

J'ai constaté que l'influence des parents est la plus forte lorsque leurs enfants ont entre 15 et 17 ans. Elle diminue au cours de la vingtaine, puis réapparaît entre 28 et 37 ans chez les personnes devenues elles-mêmes parents. Cet effet s'exerce principalement entre parents et enfants du même sexe. Les mères influencent surtout leurs filles, et les pères leurs fils. En revanche, aucun effet mesurable n'a été observé de l'influence des pères sur leurs filles.

On observe toutefois une certaine influence des mères sur leurs fils, en particulier pendant l'adolescence, puis de nouveau à la fin de la vingtaine et durant la trentaine.

Lorsque les enfants deviennent à leur tour parents, ils semblent revenir aux habitudes de consommation d'alcool avec lesquelles ils ont grandi. Les filles s'inspirent davantage de l'exemple de leur mère, tandis que les fils devenus pères commencent à reproduire les comportements de leur père, qu'ils n'avaient pas nécessairement adoptés auparavant.

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Génétique ou normes familiales?

Les résultats plaident davantage en faveur de l'influence des normes familiales que de la génétique. Lorsque j'ai comparé les parents biologiques aux parents non biologiques (une catégorie qui englobe les beaux-parents, les parents adoptifs, les familles d'accueil et les autres personnes assumant un rôle parental sans lien de filiation), le lien entre la consommation des mères et celle de leurs filles est resté tout aussi marqué, qu'il existe ou non un lien biologique.

Cela suggère que les filles apprennent des comportements plutôt qu'elles n'héritent d'une prédisposition immuable. Chez les garçons, les résultats sont plus nuancés, mais le constat général est le même: ce que les enfants observent compte.

Rien de tout cela ne signifie qu'un simple verre de vin bu devant votre adolescent lui sera préjudiciable. L'étude mesure des habitudes de consommation répétées sur plusieurs années, et non des épisodes isolés.

Ce qui semble compter, c'est le message de fond: à quelle fréquence l'alcool est présent, en quelles quantités et quelle place il occupe dans le quotidien. Est-il au cœur de chaque célébration? La première réponse à une mauvaise journée? Ou apparaît-il simplement de temps à autre, sans occuper une place particulière?

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Comment les adolescents construisent leur rapport à l'alcool

Mes résultats s'inscrivent dans un ensemble plus large de travaux sur la manière dont les parents influencent la consommation d'alcool de leurs enfants. Une revue d'études longitudinales a montré que plusieurs facteurs parentaux (l'exemple donné par les parents, la limitation de l'accès des adolescents à l'alcool, la supervision, la qualité de la relation et une communication claire) sont associés à une consommation d'alcool plus faible à l'âge adulte.

Une autre étude australienne a montré que les épisodes de forte consommation d'alcool des parents étaient associés à une probabilité plus élevée que leurs adolescents aient eux-mêmes déjà consommé de l'alcool. Les enfants semblent ainsi apprendre non seulement si les adultes boivent, mais aussi la place que l'alcool occupe dans la vie familiale quotidienne.

Des travaux longitudinaux australiens ont également montré que le fait, pour des parents, de fournir de l'alcool à leurs adolescents (même avec les meilleures intentions) est associé, à plus long terme, à une consommation plus importante et à davantage de problèmes liés à l'alcool, plutôt qu'à un apprentissage d'une consommation responsable.

La bonne nouvelle, c'est que les tendances générales évoluent dans le bon sens. En Australie, les adolescents sont aujourd'hui bien moins nombreux à boire qu'il y a vingt ans. En 2001, environ 70% des jeunes de 14 à 17 ans avaient consommé de l'alcool au cours des douze mois précédents. En 2022-2023, cette proportion était tombée à environ 30%.

Des baisses comparables ont été observées dans de nombreux pays à revenu élevé. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer: l'évolution des normes culturelles, une meilleure sensibilisation aux risques et, comme le suggère mon étude, des changements dans les comportements des parents qui se transmettent d'une génération à l'autre au sein des familles.

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Concrètement, que peuvent faire les parents?

L'objectif n'est pas d'être irréprochable. Il s'agit plutôt de réduire les risques, en instaurant à la maison des habitudes où l'alcool occupe une place moins centrale, moins chargée sur le plan émotionnel et moins accessible.

Les données disponibles plaident notamment pour:

maintenir une consommation d'alcool modérée et discrète. Les recommandations officielles préconisent de ne pas dépasser dix verres standard par semaine pour les adultes, tandis que l'abstinence reste l'option la plus sûre pour les moins de 18 ans;

ne pas fournir d'alcool à ses adolescents, même avec les meilleures intentions. Des travaux australiens montrent que cette pratique est associée, à plus long terme, à une consommation plus importante et à davantage de problèmes liés à l'alcool;

fixer des règles claires et parler de l'alcool de manière calme, régulière et cohérente. Une étude longitudinale a montré que les adolescents consommaient moins d'alcool lorsque des règles strictes s'accompagnaient d'échanges fréquents et de qualité avec leurs parents;

être particulièrement attentif à sa propre consommation lorsque ses enfants ont entre 15 et 17 ans, car c'est à cet âge que l'influence de la famille semble la plus déterminante.

Si vos enfants sont déjà adultes, votre exemple peut continuer à compter. Mon étude montre que l'influence des parents réapparaît lorsque leurs enfants fondent à leur tour une famille, en particulier chez les filles. Les habitudes que vous avez transmises des années plus tôt peuvent ressurgir au moment où vos enfants devenus adultes décident du type de foyer qu'ils souhaitent construire.

Les parents ne contrôlent pas tout. Les amis, le stress ou encore le contexte social jouent eux aussi un rôle. En revanche, ils peuvent façonner le décor de fond: ce message discret mais constant qui indique à quoi sert l'alcool et quelle place il est censé occuper dans une vie ordinaire.

Par Sergey Alexeev (University of Sydney, UNSW)

Cet article est issu du site The Conversation