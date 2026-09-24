« Un croûton au jambon » : le « p'tit sandwich » à 1,95 euro des boulangeries Marie Blachère moqué sur les réseaux sociaux

Les boulangeries Marie Blachère ont lancé un « p'tit sandwich » à 1,95 euro. (illustration) (Pexels / Pixabay)

« Le p'tit sandwich » lancé récemment par les boulangeries Marie Blachère porte bien son nom. Un peu trop bien même pour certains internautes qui n'ont pas tardé à se moquer de cette initiative sur les réseaux sociaux, rapporte BFM Business .

Son prix très abordable, fixé à 1,95 euro, n'a visiblement pas suffi à convaincre certains consommateurs. « Les sandwichs du pauvre de Marie Blachère ... Un quignon » , s'amuse ainsi un internaute sur Facebook , tandis qu'un autre évoque « un croûton au jambon » .

« On permet donc aux gens de faire ces arbitrages »

En réalité, ce sandwich mesure 15 cm, soit la moitié des sandwichs classiques de la chaîne, indique à BFM Business Jean-Marc Conrad, en charge du développement du groupe. « Le ticket moyen a baissé, de 7,50 euros à 7 voire 6,80 euros, les gens font des arbitrages, on permet donc aux gens de faire ces arbitrages » , se défend le responsable qui précise d'ailleurs que ce produit a trouvé sa clientèle. Ce « p'tit sandwich » peut combler une petite faim ou convenir à un enfant par exemple.

Le géant Marie Blachère, qui compte 850 boulangeries en France et à l'étranger, a toujours misé sur une stratégie de prix bas. Il a par exemple lancé un menu « Petit Malin » à 5 euros.