Comment fonctionne le classement des joueurs au padel ?
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 11:33

Nouvelle passion dévorante de nombreux footballeurs, le padel n’est pas uniquement un loisir à destination d’anciens sportifs de haut niveau. Il est également un sport qui se prête très bien à la compétition, avec ses classements individuels et sa hiérarchie mouvante. Voici comment tout cela fonctionne.

Zinédine Zidane, Sylvain Wiltord, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Sidney Govou, Clément Chantôme et tant d’autres… Ces dernières années, les anciens footballeurs professionnels se sont trouvé un nouveau passe-temps à base de volées gagnantes et de balles de tennis qui rebondissent contre des vitres : le padel. Certains joueurs encore en activité ne cachent d’ailleurs pas s’y adonner eux aussi à la moindre occasion, entre deux entraînements à haute intensité. Mais le padel, ce n’est pas qu’un moment de détente entre quadras aux articulations qui grincent. Depuis quelques années, les compétitions du genre prennent de plus en plus d’ampleur. Et avec elles, le besoin de classer les joueurs et joueuses, à l’image de ce que font l’ATP et la WTA en tennis. Mais alors, comment ça marche ?

Un jeu à huit niveaux

Si l’Argentine ou l’Espagne ont été parmi les premiers pays touchés par la vague padel, la France ne fait pas exception. À tel point qu’il a bien fallu mettre en place une manière de niveler les joueurs et joueuses au sein d’une pratique toujours régie par la Fédération française de tennis. Les niveaux au padel 2025-2026, mise en place par Padel Magazine , ont d’ailleurs été simplifiés, passant de dix à huit paliers classés de « débutant » (niveau 1) à « élite » (niveau 8). Un niveau final composé des 150 meilleures joueuses nationales, ainsi que des 1 000 meilleurs joueurs de l’Hexagone. Au total, ce sont même plusieurs dizaines de milliers de spécialistes comme de sportifs du dimanche qui sont référencés dans ce classement.…

Sport
