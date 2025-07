Nike va bientôt sortir une Dunk Low ultra-élégante en tweed, le fameux tissu écossais

Nike va sortir une Dunk Low en tweed. (illustration) (Pixabay / Pexels)

La Dunk Low est un classique indémodable qui ne cesse de se réinventer pour perdurer. Nike va ainsi sortir à l'automne 2025 un nouveau modèle en tweed qui devrait affoler les passionnés de sneakers et les collectionneurs. Des photos ont déjà été publiées sur Instagram par des comptes spécialisés.

Trois coloris pour la Dunk Low by Harris Tweed

La Nike Dunk Low by Harris Tweed va donc arborer le célèbre tissu écossais avec trois coloris proposés dans un premier temps. Le premier, et peut-être le plus sobre, mise sur une déclinaison de marrons. Le second ose un tweed pied-de-poule noir et blanc. Le dernier, le plus fantaisiste, allie ce même tissu pied-de-poule noir et blanc à un tweed qui tend vers le rose-violet, avec des lacets et une Swoosh (le logo de Nike) marron foncé.

Pour chacun de ces modèles, le logo Harris Tweed a été cousu sur l'une des languettes. Le prix de cette Dunk Low particulièrement élégante ? Aux alentours de 140 euros. Rendez-vous dans quelques mois pour tenter de se l'offrir.