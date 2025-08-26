 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nike revisite sa célèbre Air Max DN8 pour la rentrée, la paire sera vendue environ 200 euros
information fournie par Boursorama avec Newsgene 26/08/2025 à 13:10
Temps de lecture: 1 min

Nike a demandé au magasin Patta de revisiter la Air Max DN8. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Nike a fait appel au célèbre magasin de sneakers d'Amsterdam Patta pour créer une nouvelle version de la Air Max DN8. Le résultat est plutôt réussi.

Le magasin de sneakers d'Amsterdam Patta, l'un des plus célèbres au monde, fait à nouveau parler de lui en revisitant l'iconique Air Max de Nike. Pour cette collaboration, l'équipementier américain avait demandé à la boutique hollandaise de créer une nouvelle version du modèle DN8, rapporte GQ .

Une Air Max DN8 signée Patta

Patta a opté pour un style agressif avec un empiècement en cuir noir et des touches de gris sur les côtés. Le Swoosh de Nike est bleu, une couleur que l'on retrouve au niveau des lacets également. Un mousqueton siglé Patta est accroché aux lacets et le nom du magasin apparaît aussi sur les languettes. Ses sneakers ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux ces dernières semaines.

GQ indique que cette paire d'Air Max DN8 devrait être vendue aux alentours de 200 euros pour la rentrée. Elle devrait rapidement trouver son public. Il ne s'agit pas de la première collaboration entre Nike et Patta. La firme américaine a pris l'habitude de faire appel à cette institution de la basket fondée en 2004 par Edson Sabajo et Guillaume Schmidt.

© Boursorama avec Newsgene

