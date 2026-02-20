McDonald's: vers un retour des jouets en plastique dans le Happy Meal?

Dans sa nouvelle campagne, McDonald’s s’est associé à la célèbre marque de figurines Playmobil pour ses fameux Happy Meal. (crédit: Adobe Stock)

Bannis des menus enfants depuis 2022, les jouets en plastique font leur retour chez McDonald's par l'intermédiaire d'une collaboration avec Playmobil. Derrière l'argument du plastique végétal, que dit vraiment ce retour? Et qu'omet-il de rappeler?

Novembre 2025 marque, en France, un tournant symbolique chez le géant du fast-food McDonald's. Après plusieurs années de «diète plastique» dans le menu enfant où il a fallu se contenter de cartes à collectionner, de coloriages ou d'autres livrets d'activité, les jouets en plastique ont fait leur grand retour dans le Happy Meal.

Grâce à une collaboration avec Playmobil, McDonald's tourne la page du «tout-papier». L'enseigne semble entonner le refrain d'Elmer Food Beat: «Le plastique, c'est fantastique.» Ce revirement s'appuie sur une mécanique redoutable mêlant nostalgie et vernis écologique.

Du jouet jetable à l'objet patrimonial: la requalification morale du plastique

En France, depuis le 1er janvier 2022, la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire) interdit, dans son article 81, la distribution de jouets en plastique dans les menus destinés aux enfants. Il s'agit, d'une part, de réduire les déchets à usage unique et, d'autre part, de limiter l'exposition des enfants à des objets à faible durée de vie. En filigrane, cette mesure interroge le rôle des jouets comme leviers d'attractivité des offres de restauration rapide auprès des plus jeunes, dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la prévention de l'obésité infantile et à la promotion de pratiques alimentaires plus équilibrées. Pour les enseignes de restauration rapide à l'instar du géant McDonald's, cette mesure a signé la fin d'un pilier historique du menu enfant, longtemps structuré autour de la promesse d'un jouet en plastique à collectionner.

Durant cette parenthèse, où le jouet enfant était principalement réduit à du papier ou carton, le plastique n'avait pas quitté l'écosystème de McDonald's. Il s'était simplement déplacé vers la cible adulte. C'est là toute l'habileté de la stratégie du géant du fast-food. Alors que l'enfant apprenait la sobriété écologique, les opérations pour adultes remettaient l'objet en plastique au centre du désir. En France, ce déplacement s'est matérialisé en 2025 autour de deux opérations emblématiques.

Tout a commencé avec les collaborations menées avec des univers culturels fortement chargés en capital affectif à l'occasion d'une part de la sortie du film Minecraft en avril, puis de la nouvelle saison de Mercredi en juillet 2025. Des figurines en plastique à vocation de collection ont été intégrées à des menus et dispositifs promotionnels tournés vers une clientèle adulte.

Du jouet pour enfants à l'artefact pour «kidults»

L'objet change ainsi de statut: de jouet jetable pour enfant, il devient artefact culturel pour kidults. La contrainte environnementale n'a pas fait disparaître le plastique. Elle l'a requalifié, en l'inscrivant dans une économie de la nostalgie et de la collection, socialement plus acceptable.

La subtilité réside dans le changement de statut du jouet en plastique : dans le menu enfant, le plastique était devenu un déchet polluant à bannir ; dans le menu adulte, il est célébré comme un objet de collection. En réhabilitant le plastique auprès des parents, McDonald's a préparé les esprits. Une fois que le plastique a été «relégitimé» par la culture pop, il devenait plus simple de le réintroduire dans le menu enfant. Encore fallait-il lui trouver une vertu morale.

Pour acter ce retour en arrière, le choix du partenaire était crucial. Il semble, dans ce contexte, que l'association avec Playmobil ait pu agir comme un bouclier. Contrairement aux jouets sous licence de films, séries ou autres dessins animés susceptibles d'être jetés une fois la mode passée, les figurines Playmobil bénéficient d'une aura de respectabilité.

Il s'agit de jouets robustes qui se transmettent de génération en génération. L'argument implicite est fort, il ne s'agit pas d'un déchet plastique mais d'un patrimoine ludique. En outre, la collection de dix figurines d'animaux sauvages s'inscrit dans un imaginaire largement associé à la préservation de la nature et à la protection du vivant, ce qui renforce la portée affective et symbolique de l'opération.

Le «plastique végétal»: fantastique ou cynique?

Face à l'urgence climatique, pour que ce retour soit socialement acceptable, il fallait un argument technique imparable: le plastique végétal. C'est ici que l'analyse doit se faire critique, car le terme flirte avec le malentendu.

D'une part, dire qu'un plastique est végétal signifie qu'il est fabriqué à partir de biomasse (fibres de canne à sucre, amidon de maïs, etc.) et non de pétrole. S'il s'agit d'un progrès en termes d'empreinte carbone, un polymère végétal a toutefois des similitudes avec son cousin pétrolier. S'il est perdu dans la nature, il mettra des décennies à se désagréger.

D'autre part, fabriquer des millions de figurines en plastique végétal implique d'utiliser des ressources agricoles. La systématisation de cette production pour des objets considérés comme «gratuits» pose la question de l'allocation des terres arables dans un monde aux ressources contraintes.

Enfin, et c'est peut-être la critique fondamentale, le plastique végétal est une solution technologique qui permet de tout changer pour que rien ne change. Il valide la poursuite d'un modèle basé sur la distribution massive de petits objets manufacturés avec un repas, plutôt que de questionner la nécessité même de ce «cadeau» systématique. De là à parler d'habillage éthique, il n'y a qu'un pas…

Du Happy Meal au Happy Doggy: déplacer l'affect pour légitimer le plastique

Chez McDonald's, les enjeux environnementaux n'ont pas fait disparaître le plastique. Ils l'ont rendu plus rare, plus scénarisé et de facto plus désirable. Dans le Happy Meal, les jouets en papier et carton demeurent ainsi la norme. Lorsque le jouet en plastique réapparaît, il est présenté comme un collector, pensé pour durer. La circulation de ces objets sur les plates-formes de vente en ligne, comme Vinted ou leboncoin, en témoigne. Le plastique se voit attribuer une seconde vie, socialement valorisée, qui le distingue du jetable.

In fine, le problème ne serait plus la matière, mais l'éphémère. Le jouet en soi n'est pas problématique, en revanche son absence de valeur affective l'est. Quid en ce sens des jouets en papier/carton ayant succédé à l'ère du plastique? Ne sont-ils pas jetés bien plus rapidement que leurs homologues en plastique? En requalifiant subtilement le plastique comme support de mémoire et de collection, McDonald's transforme une pratique de consommation potentiellement dissonante en plaisir légitime.

L'introduction en novembre 2025 de jouets pour chiens (les Happy Doggy) dans le menu Best Of s'inscrit dans cette logique de déplacement symbolique. Le plastique trouve dans l'univers du pet marketing un nouvel espace de légitimation affective, moins exposé aux injonctions de sobriété adressées à la consommation enfantine.

Par Sophie Renault (Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d'Orléans)

