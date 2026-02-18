«Cloud Dancer»: la couleur Pantone de l’année révèle les risques d’une esthétique du retrait

Le blanc, une couleur neutre. Vraiment? (crédit: Adobe Stock)

En désignant «Cloud Dancer» comme couleur de l'année 2026, le Pantone Color Institute consacre une nuance de blanc présentée comme aérienne, apaisante et propice à la concentration. Mais que révèle vraiment ce choix sur notre époque, au-delà du discours marketé?

Depuis 2000, Le Pantone Color Institute fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode et du design en déclarant chaque année quelle couleur est «tendance». Le discours officiel de la marque inscrit la couleur de 2026, «Cloud Dancer» dans un récit de transition collective: nous vivrions dans un monde saturé d'images et d'informations, épuisé émotionnellement, en quête de simplicité, de clarté et de reconnexion. Face à une «cacophonie» globale, «Cloud Dancer» représenterait une pause, un retrait, un silence visuel permettant de respirer.

Ce récit, en apparence consensuel, mérite pourtant d'être interrogé, car le blanc n'est jamais une absence de sens: il est historiquement, culturellement et politiquement chargé.

«Cloud Dancer» n'est donc pas une pause chromatique innocente, mais s'inscrit dans un régime esthétique du retrait, dans lequel l'effacement, la neutralisation et la pacification visuelle sont présentés comme des réponses souhaitables aux tensions. En érigeant le calme et le neutre en horizon désirable, Pantone ne suspend pas le monde: il requalifie des conflits politiques et sociaux en troubles sensoriels appelant des réponses individuelles et commerciales.

Chromophobie et hiérarchisation des couleurs

L'histoire occidentale de la couleur est traversée par une méfiance persistante que l'artiste britannique David Batchelor a qualifiée de «chromophobie». Celle-ci désigne l'ensemble des discours qui dévalorisent la couleur, la reléguant au décoratif, au superficiel ou au suspect, tandis que la vérité, la profondeur et la raison seraient du côté de la forme, de la ligne ou de la structure.

Cette hiérarchisation est profondément située: historiquement, la couleur est associée au corps, aux émotions, à l'ornement et au féminin, tandis que le dessin, le noir ou le blanc sont valorisés comme rationnels, sérieux et maîtrisés. Comme l'a expliqué l'historienne de l'art Jacqueline Lichtenstein, dès le XVIIᵉ siècle, les débats artistiques opposent ainsi une peinture du dessin, jugée intellectuelle, à une peinture de la couleur, soupçonnée de séduire l'œil sans nourrir l'esprit.

Cette logique déborde largement le champ artistique pour structurer des rapports de pouvoir plus vastes: la couleur est assignée aux femmes et aux peuples racisés et colonisés, tandis que la sobriété chromatique devient un marqueur de civilisation, de maîtrise et de légitimité. La couleur fonctionne ainsi comme un opérateur de hiérarchisation sociale, où ce qui est coloré est minoré au profit d'un idéal de neutralité présenté comme universel.

Pour autant, la couleur ne disparaît pas: elle est omniprésente mais rendue invisible sur le plan critique. La chromophobie ne supprime pas la couleur mais la neutralise.

Dans ce système, le blanc occupe une position stratégique: perçu comme non-couleur alors qu'il est bien une couleur à part entière, il organise l'espace visuel tout en donnant l'illusion de la neutralité. Le présenter comme vide ou apaisant revient à masquer son rôle actif dans la production des normes visuelles et sociales.

Pantone et la fabrique industrielle du consensus visuel

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'action de Pantone, qui n'est pas un simple observateur des tendances. Par ses nuanciers, ses rapports prospectifs et surtout sa «couleur de l'année», il fournit une infrastructure chromatique globale aux industries de la mode, du design, de l'architecture, du marketing ou de la tech. La prévision des tendances couleur constitue aujourd'hui un marché de plusieurs millions de dollars, fondé sur l'idée que la couleur serait l'expression visible de l'«esprit du temps», capable de condenser l'humeur d'une époque en une teinte.

La couleur de l'année fonctionne comme un dispositif performatif: une fois annoncée, elle est immédiatement reprise, déclinée et normalisée, et devient tendance parce qu'elle a été désignée comme telle. Or cette croyance repose sur des bases scientifiques fragiles et l'exactitude de ces prévisions est rarement évaluée. La force du système tient moins à sa capacité prédictive qu'à sa capacité à produire un consensus culturel et industriel et des effets d'influence en cascade. Les effets de cette logique ont déjà été observés avec la tendance Millennial Pink, popularisée à l'échelle mondiale après sa consécration par Pantone en 2016.

Avec «Cloud Dancer», Pantone ne met pas en avant une couleur singulière, mais le neutre lui-même comme solution esthétique. Cette promesse masque une réalité bien documentée: le neutre est déjà dominant. La prépondérance du blanc, du noir et du gris dans les objets industriels (notamment dans l'automobile) et la progression continue des tons neutres dans les objets du quotidien témoignent d'un monde déjà largement décoloré. Présenter le blanc comme réponse apaisante ne suspend donc pas le monde : cela reconduit un ordre visuel hégémonique fondé sur l'effacement.

Blanc, blanchité et pouvoir

Bien qu'il soit une couleur à part entière, le blanc est fréquemment perçu comme une absence: page vierge, mur neutre, toile disponible. Cette perception est pourtant historiquement construite: l'historien Michel Pastoureau a montré que, depuis l'Antiquité, le blanc est associé à la lumière, au sacré et à l'ordre, puis le christianisme en a renforcé la charge morale en en faisant la couleur de la pureté et de l'innocence. À l'époque moderne, ces valeurs se déplacent: le blanc devient fond, norme, évidence, présenté comme universel et rationnel.

Cette naturalisation se cristallise dans le mythe de la Grèce blanche: en interprétant comme originellement immaculées des statues dont la polychromie avait disparu, l'Europe moderne a fabriqué l'image d'une civilisation fondatrice blanche, abstraite et supérieure, opposée à des cultures perçues comme colorées ou excessives. Loin d'un simple contresens archéologique, ce récit constitue un socle idéologique durable, articulant blancheur, civilisation et légitimité.

Le blanc fonctionne ainsi comme un opérateur de hiérarchisation raciale, dans lequel la blanchité ne renvoie pas seulement à une couleur de peau, mais à un régime social et culturel qui se présente comme universel, neutre et apolitique, tout en structurant silencieusement les rapports de pouvoir fondés sur la race. En s'imposant comme norme invisible, elle définit ce qui apparaît comme pur, rationnel et légitime, et relègue la différence du côté du trouble ou de la déviance.

«Cloud Dancer» face au monde contemporain

Dans un contexte marqué par la montée des extrêmes droites à l'échelle mondiale, le choix de «Cloud Dancer» ne relève pas d'un simple bien-être visuel. Il s'inscrit dans des esthétiques contemporaines de retrait, dont les figures les plus visibles sont l'esthétique de la «clean girl» qui valorise une féminité lisse, disciplinée et faussement naturelle, et l'esthétique «quiet luxury», qui prône une richesse discrète fondée sur la neutralité et l'effacement des signes de distinction.

Dans cette perspective, «Cloud Dancer» apparaît moins comme une couleur que comme une politique visuelle du retrait. Le blanc n'y agit pas comme un fond apaisant, mais comme une norme culturelle naturalisée, historiquement liée à la blanchité: il valorise lisibilité et ordre tout en produisant une dépersonnalisation des corps et des subjectivités. Cette neutralité impose un idéal de maîtrise où les différences ne sont acceptables qu'à condition d'être discrètes et non conflictuelles.

Ce régime visuel pourrait entrer en résonance avec certaines logiques fascisantes contemporaines, non par adhésion idéologique directe, mais par affinité formelle: refus du conflit visible, idéalisation de la pureté, valorisation de l'ordre, pacification des tensions. Sans faire de Pantone un acteur politique au sens strict, l'élévation du calme et de la neutralité en valeurs esthétiques dominantes contribuerait alors, de manière diffuse, à des modes de gouvernement des conflits où la conflictualité serait atténuée, déplacée ou rendue illisible. Dans cette perspective, le calme ne s'opposerait pas nécessairement à la violence des pouvoirs fascisants, mais en constituerait l'un des régimes esthétiques possibles, en amont ou en accompagnement de formes plus explicites de contrainte.

Par Rose K. Bideaux (Chercheur·e en arts et en études de genre, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis)

A lire aussi:

Quel budget pour faire un mur végétal chez soi?

La minimaison ou l'art de la parcimonie dans l'habitat

La Golden House est la mini-maison la plus chère du monde!

Cet article est issu du site The Conversation